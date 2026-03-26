Repescagem da Copa começa hoje; quais países podem se classificar?

As últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a ser definidas nesta quinta-feira, 26.

A repescagem até o Mundial está dividida em dois blocos diferentes: os playoffs europeus da Uefa, que distribuem quatro vagas, e a repescagem intercontinental da Fifa, que vale duas vagas.

Ao todo, seis países são classificados ao final das disputas.

Como funciona a repescagem da Copa 2026?

A reta final da classificação está dividida assim:

Playoffs da Uefa

São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.

O formato é de semifinal e final em jogo únicos durante a Data Fifa de março.

Repescagem intercontinental da Fifa

São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, também com semifinais e finais em partidas únicas.

A Europa não entra nesse chaveamento.

Quais países ainda podem se classificar para a Copa de 2026?

As seis seleções que seguem vivas na repescagem são:

Ásia (AFC)

Iraque

Congo

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Jamaica

Suriname

América do Sul (Conmebol)

Bolívia

Oceania (OFC)

Nova Caledônia

Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio.

Já Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.

Europa (Uefa)

Albânia

Bósnia e Herzegovina

República Tcheca

Dinamarca

Itália

Kosovo

Polônia

República da Irlanda

Eslováquia

Turquia

Ucrânia

País de Gales

Romênia

Suécia

Irlanda do Norte

Macedônia do Norte

Quais seleções podem ir à Copa pela primeira vez?

Entre os países ainda vivos nesta reta final, cinco podem alcançar uma classificação inédita ao Mundial:

Na Europa: Albânia, Kosovo e Macedônia do Norte

Na repescagem intercontinental: Suriname e Nova Caledônia

Dos já classificados: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão já garantiram vaga e também vão disputar a Copa pela primeira vez.

Jogos da repescagem intercontinental

Semifinais

26 de março, quinta-feira

Bolívia x Suriname (19h do Horário de Brasília)

27 de março, sexta-feira

Nova Caledônia x Jamaica (0h do Horário de Brasília; na madrugada de quinta para sexta-feira)

Finais

31 de março, terça-feira

República Democrática do Congo x vencedor de Nova Caledônia x Jamaica (18h do Horário de Brasília)

1º de abril quarta-feira

Iraque x vencedor de Bolívia x Suriname (0h do Horário de Brasília; na madrugada de terça para quarta-feira)

Jogos dos playoffs europeus

Semifinais

26 de março, quinta-feira

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Ucrânia x Suécia

Polônia x Albânia

Turquia x Romênia

Eslováquia x Kosovo

Dinamarca x Macedônia do Norte

República Tcheca x República da Irlanda

Finais

31 de março, terça-feira