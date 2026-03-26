Repescagem da Copa começa hoje; quais países podem se classificar?

Copa do Mundo: entenda como funciona o processo de repescagem para o torneio (Fifa/Divulgação)
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Publicado em 26 de março de 2026 às 06h00.
As últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a ser definidas nesta quinta-feira, 26.
A repescagem até o Mundial está dividida em dois blocos diferentes: os playoffs europeus da Uefa, que distribuem quatro vagas, e a repescagem intercontinental da Fifa, que vale duas vagas.
Ao todo, seis países são classificados ao final das disputas.
A reta final da classificação está dividida assim:
São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.
O formato é de semifinal e final em jogo únicos durante a Data Fifa de março.
São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, também com semifinais e finais em partidas únicas.
A Europa não entra nesse chaveamento.
As seis seleções que seguem vivas na repescagem são:
Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio.
Já Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.
Entre os países ainda vivos nesta reta final, cinco podem alcançar uma classificação inédita ao Mundial:
Dos já classificados: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão já garantiram vaga e também vão disputar a Copa pela primeira vez.
Semifinais
26 de março, quinta-feira
27 de março, sexta-feira
Finais
31 de março, terça-feira
1º de abril quarta-feira
Semifinais
26 de março, quinta-feira
Finais
31 de março, terça-feira