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Repescagem da Copa começa hoje; quais países podem se classificar?

Seis vagas ainda estão em jogo para a Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo: entenda como funciona o processo de repescagem para o torneio (Fifa/Divulgação)

Copa do Mundo: entenda como funciona o processo de repescagem para o torneio (Fifa/Divulgação)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 26 de março de 2026 às 06h00.

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As últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a ser definidas nesta quinta-feira, 26.

A repescagem até o Mundial está dividida em dois blocos diferentes: os playoffs europeus da Uefa, que distribuem quatro vagas, e a repescagem intercontinental da Fifa, que vale duas vagas.

Ao todo, seis países são classificados ao final das disputas.

Como funciona a repescagem da Copa 2026?

A reta final da classificação está dividida assim:

Playoffs da Uefa

São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.

O formato é de semifinal e final em jogo únicos durante a Data Fifa de março.

Repescagem intercontinental da Fifa

São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, também com semifinais e finais em partidas únicas.

A Europa não entra nesse chaveamento.

Quais países ainda podem se classificar para a Copa de 2026?

As seis seleções que seguem vivas na repescagem são:

Ásia (AFC)

  • Iraque
  • Congo

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

  • Jamaica
  • Suriname

América do Sul (Conmebol)

  • Bolívia

Oceania (OFC)

  • Nova Caledônia

Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio.

Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.

Europa (Uefa)

  • Albânia
  • Bósnia e Herzegovina
  • República Tcheca
  • Dinamarca
  • Itália
  • Kosovo
  • Polônia
  • República da Irlanda
  • Eslováquia
  • Turquia
  • Ucrânia
  • País de Gales
  • Romênia
  • Suécia
  • Irlanda do Norte
  • Macedônia do Norte

Quais seleções podem ir à Copa pela primeira vez?

Entre os países ainda vivos nesta reta final, cinco podem alcançar uma classificação inédita ao Mundial:

  • Na Europa: Albânia, Kosovo e Macedônia do Norte
    Na repescagem intercontinental: Suriname e Nova Caledônia

Dos já classificados: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão já garantiram vaga e também vão disputar a Copa pela primeira vez.

Jogos da repescagem intercontinental

Semifinais

26 de março, quinta-feira

  • Bolívia x Suriname (19h do Horário de Brasília)

27 de março, sexta-feira

  • Nova Caledônia x Jamaica  (0h do Horário de Brasília; na madrugada de quinta para sexta-feira)

Finais

31 de março, terça-feira

  • República Democrática do Congo x vencedor de Nova Caledônia x Jamaica (18h do Horário de Brasília)

1º de abril quarta-feira

  • Iraque x vencedor de Bolívia x Suriname (0h do Horário de Brasília; na madrugada de terça para quarta-feira)

Jogos dos playoffs europeus

Semifinais

26 de março, quinta-feira

  • Itália x Irlanda do Norte
  • País de Gales x Bósnia e Herzegovina
  • Ucrânia x Suécia
  • Polônia x Albânia
  • Turquia x Romênia
  • Eslováquia x Kosovo
  • Dinamarca x Macedônia do Norte
  • República Tcheca x República da Irlanda

Finais

31 de março, terça-feira

  • País de Gales ou Bósnia e Herzegovina x Itália ou Irlanda do Norte
  • Ucrânia ou Suécia x Polônia ou Albânia
  • Eslováquia ou Kosovo x Turquia ou Romênia
  • República Tcheca ou República da Irlanda x Dinamarca ou Macedônia do Norte
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