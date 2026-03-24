Repescagem da Copa do Mundo: quais países ainda podem se classificar?

As últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a ser definidas nesta semana.

O caminho final até o Mundial está dividido em dois blocos diferentes: os playoffs europeus da Uefa, que distribuem quatro vagas, e a repescagem intercontinental da Fifa, que vale duas vagas.

Ao todo, seis países são classificados ao final das disputas.

Como funciona a repescagem da Copa 2026

A reta final da classificação está dividida assim:

Playoffs da Uefa

São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.

O formato é simples: semifinal em jogo único e final em jogo único, tudo na Data Fifa de março.

Repescagem intercontinental da Fifa

São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, com semifinais e finais em partida única. Participam dois times da Concacaf e um de cada uma destas confederações: AFC, CAF, Conmebol e OFC.

A Europa não entra nesse chaveamento.

Quais países ainda podem se classificar para a Copa de 2026

As seis seleções que seguem vivas na repescagem são:

Ásia (AFC)

Iraque

Congo

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Jamaica

Suriname

América do Sul (Conmebol)

Bolívia

Europa (Uefa)

Albânia

Bósnia e Herzegovina

República Tcheca

Dinamarca

Itália

Kosovo

Polônia

República da Irlanda

Eslováquia

Turquia

Ucrânia

País de Gales

Romênia

Suécia

Irlanda do Norte

Macedônia do Norte

Oceania (OFC)

Nova Caledônia

Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio.

Já Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.

Quais seleções podem ir à Copa pela primeira vez

Entre os países ainda vivos nesta reta final, cinco podem alcançar uma classificação inédita ao Mundial:

Na Europa: Albânia, Kosovo e Macedônia do Norte

Na repescagem intercontinental: Suriname e Nova Caledônia

Dos já classificados: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão já garantiram vaga e também vão disputar a Copa pela primeira vez.

Jogos da repescagem intercontinental

Semifinais

26 de março, quinta-feira

Bolívia x Suriname

Nova Caledônia x Jamaica

Finais

31 de março, terça-feira

República Democrática do Congo x vencedor de Nova Caledônia x Jamaica

de Nova Caledônia x Jamaica Iraque x vencedor de Bolívia x Suriname

Jogos dos playoffs europeus

Semifinais

26 de março, quinta-feira

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Ucrânia x Suécia

Polônia x Albânia

Turquia x Romênia

Eslováquia x Kosovo

Dinamarca x Macedônia do Norte

República Tcheca x República da Irlanda

Finais

31 de março, terça-feira