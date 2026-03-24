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Repescagem da Copa do Mundo: quais países ainda podem se classificar?

Seis vagas ainda estão em jogo para a Copa de 2026, entre os playoffs europeus e a repescagem intercontinental da Fifa

Copa do Mundo: Seis vagas ainda estão na disputa pelo maior torneio de futebol do mundo (Photo by Eric Alonso - UEFA/UEFA via Getty Images) ( Eric Alonso - UEFA/Getty Images)

Copa do Mundo: Seis vagas ainda estão na disputa pelo maior torneio de futebol do mundo (Photo by Eric Alonso - UEFA/UEFA via Getty Images) ( Eric Alonso - UEFA/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 24 de março de 2026 às 12h46.

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As últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a ser definidas nesta semana.

O caminho final até o Mundial está dividido em dois blocos diferentes: os playoffs europeus da Uefa, que distribuem quatro vagas, e a repescagem intercontinental da Fifa, que vale duas vagas.

Ao todo, seis países são classificados ao final das disputas.

Como funciona a repescagem da Copa 2026

A reta final da classificação está dividida assim:

Playoffs da Uefa

São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.

O formato é simples: semifinal em jogo único e final em jogo único, tudo na Data Fifa de março.

Repescagem intercontinental da Fifa

São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, com semifinais e finais em partida única. Participam dois times da Concacaf e um de cada uma destas confederações: AFC, CAF, Conmebol e OFC.

A Europa não entra nesse chaveamento.

Quais países ainda podem se classificar para a Copa de 2026

As seis seleções que seguem vivas na repescagem são:

Ásia (AFC)

  • Iraque
  • Congo

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

  • Jamaica
  • Suriname

América do Sul (Conmebol)

  • Bolívia

Europa (Uefa)

  • Albânia
  • Bósnia e Herzegovina
  • República Tcheca
  • Dinamarca
  • Itália
  • Kosovo
  • Polônia
  • República da Irlanda
  • Eslováquia
  • Turquia
  • Ucrânia
  • País de Gales
  • Romênia
  • Suécia
  • Irlanda do Norte
  • Macedônia do Norte

Oceania (OFC)

  • Nova Caledônia

Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio.

Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.

Quais seleções podem ir à Copa pela primeira vez

Entre os países ainda vivos nesta reta final, cinco podem alcançar uma classificação inédita ao Mundial:

Na Europa: Albânia, Kosovo e Macedônia do Norte
Na repescagem intercontinental: Suriname e Nova Caledônia

Dos já classificados: Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão já garantiram vaga e também vão disputar a Copa pela primeira vez.

Jogos da repescagem intercontinental

Semifinais

26 de março, quinta-feira

  • Bolívia x Suriname
  • Nova Caledônia x Jamaica

Finais

31 de março, terça-feira

  • República Democrática do Congo x vencedor de Nova Caledônia x Jamaica
  • Iraque x vencedor de Bolívia x Suriname

Jogos dos playoffs europeus

Semifinais

26 de março, quinta-feira

  • Itália x Irlanda do Norte
  • País de Gales x Bósnia e Herzegovina
  • Ucrânia x Suécia
  • Polônia x Albânia
  • Turquia x Romênia
  • Eslováquia x Kosovo
  • Dinamarca x Macedônia do Norte
  • República Tcheca x República da Irlanda

Finais

31 de março, terça-feira

  • País de Gales ou Bósnia e Herzegovina x Itália ou Irlanda do Norte
  • Ucrânia ou Suécia x Polônia ou Albânia
  • Eslováquia ou Kosovo x Turquia ou Romênia
  • República Tcheca ou República da Irlanda x Dinamarca ou Macedônia do Norte
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