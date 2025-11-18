Copa 2026: seleções campeãs do mundo ainda não garantiram vaga - veja quem são

Redação Exame
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16h03.
As eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 já definiram alguns classificados diretos para o torneio. Algumas seleções tradicionais, porém, ainda precisam disputar a repescagem para garantir vaga no mundial, que será realizado de 11 de junho a 19 de julho de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos.
As seleções europeias que já garantiram classificação direta são Croácia, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega e Portugal.
A Espanha está confirmada entre as duas primeiras colocadas de seu grupo, mas ainda não garantiu classificação automática.
Os espanhóis só não irão se classificar como vencedores do grupo caso percam para a Turquia por sete gols ou mais, situação em que entrarão na repescagem.
Do outro lado, a Turquia também está garantida nas duas primeiras posições. A seleção turca se classificará como vencedora do grupo apenas se vencer a Espanha por sete gols ou mais no jogo desta terça-feira, 18, às 16h45.
A Itália, tetracampeã mundial, entrará na repescagem após terminar em segundo lugar de seu grupo. A Azzurra conquistou 18 pontos durante as eliminatórias e ficou atrás da Noruega, que acumulou 24.
Essa pode ser a terceira Copa do Mundo seguida que os italianos ficam de fora. Em 2018, eles não se classificaram pela primeira vez em 60 anos. Em 2022, foram eliminados pela Macedônia do Norte.
Além de Itália e provavelmente Turquia, outras seleções europeias disputarão a repescagem:
As seleções que ainda não estão confirmadas, assim como a Espanha e a Turquia, são: