Copa 2026: seleções campeãs do mundo ainda não garantiram vaga - veja quem são

As eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 já definiram alguns classificados diretos para o torneio. Algumas seleções tradicionais, porém, ainda precisam disputar a repescagem para garantir vaga no mundial, que será realizado de 11 de junho a 19 de julho de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos.

As seleções europeias que já garantiram classificação direta são Croácia, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega e Portugal.

A situação da Espanha

A Espanha está confirmada entre as duas primeiras colocadas de seu grupo, mas ainda não garantiu classificação automática.

Os espanhóis só não irão se classificar como vencedores do grupo caso percam para a Turquia por sete gols ou mais, situação em que entrarão na repescagem.

Do outro lado, a Turquia também está garantida nas duas primeiras posições. A seleção turca se classificará como vencedora do grupo apenas se vencer a Espanha por sete gols ou mais no jogo desta terça-feira, 18, às 16h45.

Itália vai para a repescagem

A Itália, tetracampeã mundial, entrará na repescagem após terminar em segundo lugar de seu grupo. A Azzurra conquistou 18 pontos durante as eliminatórias e ficou atrás da Noruega, que acumulou 24.

Essa pode ser a terceira Copa do Mundo seguida que os italianos ficam de fora. Em 2018, eles não se classificaram pela primeira vez em 60 anos. Em 2022, foram eliminados pela Macedônia do Norte.

Outras seleções na repescagem

Além de Itália e provavelmente Turquia, outras seleções europeias disputarão a repescagem:

Eslováquia - terminou em segundo lugar

- terminou em segundo lugar Irlanda do Norte - terminou em terceiro, mas entrará na repescagem pela rota da Nations League

- terminou em terceiro, mas entrará na repescagem pela rota da Nations League Suécia - não pode terminar entre os dois primeiros, mas entrará na repescagem pela rota da Nations League

- não pode terminar entre os dois primeiros, mas entrará na repescagem pela rota da Nations League Ucrânia - terminou em segundo lugar

- terminou em segundo lugar República da Irlanda - terminou em segundo lugar

- terminou em segundo lugar Polônia - terminou em segundo lugar

- terminou em segundo lugar Albânia - terminou em segundo lugar

- terminou em segundo lugar República Tcheca - terminou em segundo lugar

- terminou em segundo lugar Romênia: entrará na repescagem pela rota da Nations League

As seleções que ainda não estão confirmadas, assim como a Espanha e a Turquia, são: