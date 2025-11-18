Esporte

Copa 2026: seleções campeãs do mundo ainda não garantiram vaga - veja quem são

Confira quais países europeus ainda não asseguraram a participação na Copa de 2026

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16h03.

As eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 já definiram alguns classificados diretos para o torneio. Algumas seleções tradicionais, porém, ainda precisam disputar a repescagem para garantir vaga no mundial, que será realizado de 11 de junho a 19 de julho de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos.

As seleções europeias que já garantiram classificação direta são Croácia, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega e Portugal.

A situação da Espanha

A Espanha está confirmada entre as duas primeiras colocadas de seu grupo, mas ainda não garantiu classificação automática.

Os espanhóis só não irão se classificar como vencedores do grupo caso percam para a Turquia por sete gols ou mais, situação em que entrarão na repescagem.

Do outro lado, a Turquia também está garantida nas duas primeiras posições. A seleção turca se classificará como vencedora do grupo apenas se vencer a Espanha por sete gols ou mais no jogo desta terça-feira, 18, às 16h45.

Itália vai para a repescagem

A Itália, tetracampeã mundial, entrará na repescagem após terminar em segundo lugar de seu grupo. A Azzurra conquistou 18 pontos durante as eliminatórias e ficou atrás da Noruega, que acumulou 24.

Essa pode ser a terceira Copa do Mundo seguida que os italianos ficam de fora. Em 2018, eles não se classificaram pela primeira vez em 60 anos. Em 2022, foram eliminados pela Macedônia do Norte.

Outras seleções na repescagem

Além de Itália e provavelmente Turquia, outras seleções europeias disputarão a repescagem:

  • Eslováquia - terminou em segundo lugar
  • Irlanda do Norte - terminou em terceiro, mas entrará na repescagem pela rota da Nations League
  • Suécia - não pode terminar entre os dois primeiros, mas entrará na repescagem pela rota da Nations League
  • Ucrânia - terminou em segundo lugar
  • República da Irlanda - terminou em segundo lugar
  • Polônia - terminou em segundo lugar
  • Albânia - terminou em segundo lugar
  • República Tcheca - terminou em segundo lugar
  • Romênia: entrará na repescagem pela rota da Nations League

As seleções que ainda não estão confirmadas, assim como a Espanha e a Turquia, são:

  • Austria: disputa com a Bósnia-Herzegovina
  • Bósnia-Herzegovina: disputa com a Áustria
  • Dinamarca: disputa com a Escócia
  • Bélgica: disputa com Kosovo
  • Kosovo: disputa com a Bélgica
  • Escócia: disputa com a Dinamarca
Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeuCopa do Mundo

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: 34 seleções já se classificaram; veja quais

Jogos de hoje, terça-feira, 18 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Seleção Brasileira enfrenta Tunísia hoje; veja horário e onde assistir

Os três hábitos que mantêm Djokovic na elite do tênis aos 38 anos

Mais na Exame

Brasil

MEC anula três questões do ENEM e aciona Polícia Federal após vazamento

Mundo

Reino Unido vai banir revenda de ingressos de shows com lucro

Casual

10 restaurantes do Brasil estão na lista de melhores da América Latina

Liderança

O corpo no comando: o ponto cego da liderança moderna