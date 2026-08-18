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Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas desta terça-feira, 18

São Paulo, Fluminense e outros brasileiros entram em campo em uma rodada com partidas decisivas no futebol internacional

Esporte: terça-feira será repleto de jogos decisivos (Esportes/Exame)

Esporte: terça-feira será repleto de jogos decisivos (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05h42.

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A terça-feira, 18, será marcada por uma rodada decisiva no futebol internacional, com jogos importantes pela Libertadores e pela Sul-Americana. Além dos torneios continentais, a programação também conta com partidas pelos playoffs da Champions League, pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro e pela Copa Argentina.

Veja os jogos desta terça-feira, 18

Champions League (playoffs pré-liga)

  • Dinamo Zagreb x Viking - 16h
  • Fenerbahçe x Lyon - 16h
  • Levski Sofia x AEK Atenas - 16h

Copa Libertadores (oitavas de final)

  • Independiente Rivadavia x Fluminense - 19h
  • Universidad Católica x Estudiantes - 21h30
  • Deportes Tolima x Independiente del Valle - 21h30

Copa Sul-Americana (oitavas de final)

  • Deportivo Recoleta x Boca Juniors - 19h
  • São Paulo x Bolívar - 21h30

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • Londrina x Atlético-GO - 19h30
  • Náutico x Ceará - 21h30
  • Goiás x Juventude - 21h35

Copa Argentina (oitavas de final)

  • Banfield x Midland - 21h15

Veja onde assistir aos jogos desta terça-feira, 18

HBO Max

  • 16h - Dinamo Zagreb x Viking - Champions League (playoffs pré-liga)
  • 16h - Fenerbahçe x Lyon - Champions League (playoffs pré-liga)
  • 16h - Levski Sofia x AEK Atenas - Champions League (playoffs pré-liga)

SBT

  • 16h - Fenerbahçe x Lyon - Champions League (playoffs pré-liga)
  • 21h30 - São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana (oitavas de final)

TNT

  • 16h - Fenerbahçe x Lyon - Champions League (playoffs pré-liga)

ESPN

  • 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores (oitavas de final)
  • 21h30 - São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana (oitavas de final)

Disney+

  • 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores (oitavas de final)
  • 19h30 - Londrina x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes - Copa Libertadores (oitavas de final)
  • 21h30 - São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana (oitavas de final)
  • 21h35 - Goiás x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Paramount+

  • 19h - Deportivo Recoleta x Boca Juniors - Copa Sul-Americana (oitavas de final)
  • 21h30 - Deportes Tolima x Independiente del Valle - Copa Libertadores (oitavas de final)

ESPN 4

  • 19h30 - Londrina x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes - Copa Libertadores (oitavas de final)
  • 21h30 - São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana (oitavas de final)

Xsports

  • 21h15 - Banfield x Midland - Copa Argentina (oitavas de final)

Sportv

  • 21h30 - Náutico x Ceará - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

GE TV

  • 21h30 - Náutico x Ceará - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Premiere

  • 21h30 - Náutico x Ceará - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Canal GOAT

  • 21h35 - Goiás x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

RedeTV!

  • 21h35 - Goiás x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
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