Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas desta terça-feira, 18

A terça-feira, 18, será marcada por uma rodada decisiva no futebol internacional, com jogos importantes pela Libertadores e pela Sul-Americana. Além dos torneios continentais, a programação também conta com partidas pelos playoffs da Champions League, pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro e pela Copa Argentina.
Veja os jogos desta terça-feira, 18
Champions League (playoffs pré-liga)
- Dinamo Zagreb x Viking - 16h
- Fenerbahçe x Lyon - 16h
- Levski Sofia x AEK Atenas - 16h
Copa Libertadores (oitavas de final)
- Independiente Rivadavia x Fluminense - 19h
- Universidad Católica x Estudiantes - 21h30
- Deportes Tolima x Independiente del Valle - 21h30
Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- Deportivo Recoleta x Boca Juniors - 19h
- São Paulo x Bolívar - 21h30
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- Londrina x Atlético-GO - 19h30
- Náutico x Ceará - 21h30
- Goiás x Juventude - 21h35
Copa Argentina (oitavas de final)
- Banfield x Midland - 21h15
Veja onde assistir aos jogos desta terça-feira, 18
HBO Max
- 16h - Dinamo Zagreb x Viking - Champions League (playoffs pré-liga)
- 16h - Fenerbahçe x Lyon - Champions League (playoffs pré-liga)
- 16h - Levski Sofia x AEK Atenas - Champions League (playoffs pré-liga)
SBT
- 16h - Fenerbahçe x Lyon - Champions League (playoffs pré-liga)
- 21h30 - São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana (oitavas de final)
TNT
- 16h - Fenerbahçe x Lyon - Champions League (playoffs pré-liga)
ESPN
- 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores (oitavas de final)
- 21h30 - São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana (oitavas de final)
Disney+
- 19h - Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores (oitavas de final)
- 19h30 - Londrina x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes - Copa Libertadores (oitavas de final)
- 21h30 - São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 21h35 - Goiás x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Paramount+
- 19h - Deportivo Recoleta x Boca Juniors - Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 21h30 - Deportes Tolima x Independiente del Valle - Copa Libertadores (oitavas de final)
ESPN 4
- 19h30 - Londrina x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h30 - Universidad Católica x Estudiantes - Copa Libertadores (oitavas de final)
- 21h30 - São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana (oitavas de final)
Xsports
- 21h15 - Banfield x Midland - Copa Argentina (oitavas de final)
Sportv
- 21h30 - Náutico x Ceará - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
GE TV
- 21h30 - Náutico x Ceará - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Premiere
- 21h30 - Náutico x Ceará - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Canal GOAT
- 21h35 - Goiás x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
RedeTV!
- 21h35 - Goiás x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)