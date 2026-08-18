'RuPaul's Drag Race' é renovada para nova temporada após sucesso da 18ª edição

A série "RuPaul's Drag Race" foi renovada para a 19ª temporada pela MTV, garantindo a continuidade de uma das franquias de competição mais longevas da televisão americana. A nova edição deve chegar à programação em 2027.

A renovação acontece depois da conclusão da 18ª temporada, encerrada em abril de 2026. A edição terminou com Myki Meeks coroada como a nova America's Next Drag Superstar, enquanto Nini Coco ficou com o segundo lugar.

Uma nova temporada a caminho

A 19ª temporada já vinha sendo preparada há meses. A World of Wonder, produtora responsável pela franquia, abriu o processo de seleção de novas competidoras em outubro de 2025, antes mesmo da estreia da 18ª temporada.

Na ocasião, RuPaul apareceu em um vídeo anunciando a abertura das inscrições e convidando novas queens a disputarem uma vaga na competição. O período de inscrições terminou em novembro do mesmo ano.

A movimentação antecipada segue um padrão da franquia. O processo de casting costuma começar antes da confirmação pública de uma nova temporada, permitindo que a produção avance enquanto a edição anterior ainda está em exibição.

Formato deve continuar

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o elenco da 19ª temporada. A expectativa é que RuPaul retorne como apresentadora, mantendo a estrutura tradicional da competição.

A temporada também deve contar novamente com "RuPaul's Drag Race: Untucked", programa que acompanha os bastidores e os momentos entre as participantes após cada episódio. O formato vem sendo exibido junto à competição principal há anos.

As temporadas recentes adotaram episódios de aproximadamente 90 minutos, seguidos pelo episódio de "RuPaul's Drag Race: Untucked". A estrutura também deve servir de referência para a próxima edição.

MTV mantém a franquia como prioridade

A confirmação da 19ª temporada reforça o espaço conquistado por "RuPaul's Drag Race" dentro da programação da MTV. A franquia chegou à emissora depois de passar pelo Logo e pela VH1 e permanece como um dos principais programas associados ao canal.

O desempenho da produção também segue relevante no circuito de premiações. "RuPaul's Drag Race", que já ganhou cinco vezes o Emmy de Melhor Programa de Competição de Reality Show, apareceu entre os indicados ao Emmy de 2026 na mesma categoria, ao lado de atrações como "The Traitors", "Survivor" e "Top Chef".

E, segundo o The Hollywood Reporter, a 18ª temporada registrou crescimento de dois dígitos em audiência em relação à edição anterior e alcançou um novo recorde de audiência na estreia da franquia.

"Quase vinte anos depois, o que começou como um sonho se tornou um movimento global extraordinário. Somos imensamente gratos aos nossos parceiros da MTV e da Paramount+, assim como a cada drag queen, jurado, membro da equipe e fã que construíram 'RuPaul's Drag Race'", disse a World of Wonder por meio de um comunicado. “A arte drag une as pessoas de maneiras poderosas — e temos a honra de continuar celebrando novas vozes e compartilhando momentos icônicos com o mundo.”

Spin-off também foi renovado

Ainda segundo o The Hollywood Reporter, a renovação também alcançou o spin-off "RuPaul's Drag Race All Stars", que foi confirmado para a 12ª temporada. A série reúne queens que já participaram de temporadas anteriores de "RuPaul's Drag Race" e oferece uma nova oportunidade de conquistar a coroa.

A próxima edição mantém o formato que transformou "All Stars" em uma das principais extensões da franquia, trazendo participantes conhecidas do público para uma nova disputa.

Quando estreia a 19ª temporada?

A MTV ainda não divulgou uma data oficial para a estreia. Enquanto isso, os detalhes sobre as novas participantes, desafios e possíveis jurados convidados devem ser revelados gradualmente pela produção.

As temporadas anteriores de "RuPaul's Drag Race" estão disponíveis na Paramount+.