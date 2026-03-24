Como funciona a repescagem da Copa do Mundo de 2026?

As últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a ser definidas nesta quinta-feira, 26.

O caminho final até o Mundial está dividido em dois blocos diferentes: os playoffs europeus da Uefa, que distribuem quatro vagas, e a repescagem intercontinental da Fifa, que vale duas vagas.

Ao todo, seis países vão garantir para o a maior Copa de todos os tempos

Como funciona a repescagem para a Copa do Mundo 2026?

A reta final da classificação está dividida em:

Playoffs da Uefa

São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.

O formato é de semifinal e final em jogos únicos durante a Data Fifa de março.

Repescagem intercontinental da Fifa

São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, com semifinais e finais em partida única. Participam dois times da Concacaf e um de cada uma destas confederações: AFC (Ásia), CAF (África), Conmebol (América do Sul) e OFC (Oceânia).

A Europa não entra nesse chaveamento.

Quais países ainda podem se classificar para a Copa de 2026?

As seleções que seguem vivas na repescagem são:

Ásia (AFC)

Iraque

Congo

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Jamaica

Suriname

América do Sul (Conmebol)

Bolívia

Oceania (OFC)

Nova Caledônia

Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio. Já Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.

Europa (Uefa)

Albânia

Bósnia e Herzegovina

República Tcheca

Dinamarca

Itália

Kosovo

Polônia

República da Irlanda

Eslováquia

Turquia

Ucrânia

País de Gales

Romênia

Suécia

Irlanda do Norte

Macedônia do Norte

Dessas 16 equipes europeias, quatro irão participar do mundial.