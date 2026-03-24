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Como funciona a repescagem da Copa do Mundo de 2026?

Entenda como serão distribuídas as seis vagas restantes para a Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo 2026: edição é a primeira com 48 países e terá 39 dias de competição (Fifa/Divulgação)

Copa do Mundo 2026: edição é a primeira com 48 países e terá 39 dias de competição (Fifa/Divulgação)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 24 de março de 2026 às 17h59.

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As últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a ser definidas nesta quinta-feira, 26.

O caminho final até o Mundial está dividido em dois blocos diferentes: os playoffs europeus da Uefa, que distribuem quatro vagas, e a repescagem intercontinental da Fifa, que vale duas vagas.

Ao todo, seis países vão garantir para o a maior Copa de todos os tempos

Como funciona a repescagem para a Copa do Mundo 2026?

A reta final da classificação está dividida em:

Playoffs da Uefa

São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.

O formato é de semifinal e final em jogos únicos durante a Data Fifa de março.

Repescagem intercontinental da Fifa

São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, com semifinais e finais em partida única. Participam dois times da Concacaf e um de cada uma destas confederações: AFC (Ásia), CAF (África), Conmebol (América do Sul) e OFC (Oceânia). 

A Europa não entra nesse chaveamento.

Quais países ainda podem se classificar para a Copa de 2026?

As seleções que seguem vivas na repescagem são:

Ásia (AFC)

  • Iraque
  • Congo

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

  • Jamaica
  • Suriname

América do Sul (Conmebol)

  • Bolívia

Oceania (OFC)

  • Nova Caledônia

Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio. Já Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.

Europa (Uefa)

  • Albânia
  • Bósnia e Herzegovina
  • República Tcheca
  • Dinamarca
  • Itália
  • Kosovo
  • Polônia
  • República da Irlanda
  • Eslováquia
  • Turquia
  • Ucrânia
  • País de Gales
  • Romênia
  • Suécia
  • Irlanda do Norte
  • Macedônia do Norte

Dessas 16 equipes europeias, quatro irão participar do mundial.

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