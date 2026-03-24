Como funciona a repescagem da Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo 2026: edição é a primeira com 48 países e terá 39 dias de competição (Fifa/Divulgação)
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Publicado em 24 de março de 2026 às 17h59.
As últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026 começam a ser definidas nesta quinta-feira, 26.
O caminho final até o Mundial está dividido em dois blocos diferentes: os playoffs europeus da Uefa, que distribuem quatro vagas, e a repescagem intercontinental da Fifa, que vale duas vagas.
Ao todo, seis países vão garantir para o a maior Copa de todos os tempos
A reta final da classificação está dividida em:
São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.
O formato é de semifinal e final em jogos únicos durante a Data Fifa de março.
São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, com semifinais e finais em partida única. Participam dois times da Concacaf e um de cada uma destas confederações: AFC (Ásia), CAF (África), Conmebol (América do Sul) e OFC (Oceânia).
A Europa não entra nesse chaveamento.
As seleções que seguem vivas na repescagem são:
Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio. Já Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.
Dessas 16 equipes europeias, quatro irão participar do mundial.