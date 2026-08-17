Padres valendo bilhões? O trocadilho que resultou no maior negócio da história do beisebol

Time do San Diego Padres no Petco Park (Reprodução Instagram)
Repórter
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20h35.
Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 20h38.
Os proprietários das franquias da Major League Baseball (MLB) aprovaram por unanimidade a venda do San Diego Padres para um grupo de investidores liderado pelo bilionário do setor de private equity José E. Feliciano e sua esposa e parceira de negócios, Kwanza Jones.
Segundo a ESPN, Feliciano e Jones chegaram a um acordo para adquirir os Padres da família do falecido Peter Seidler por uma avaliação recorde de US$ 3,9 bilhões, a maior já registrada na MLB. A conclusão definitiva da operação ainda depende do fechamento formal da transação, previsto para as próximas semanas.
“José e Kwanza compreendem o lugar único que os Padres ocupam em San Diego e o forte vínculo entre o clube e seus torcedores”, afirmou o comissário da MLB, Rob Manfred, em comunicado. “Estamos ansiosos para ver a liderança deles à frente da franquia e para trabalhar juntos no fortalecimento de uma organização que já tem uma base sólida em um mercado tão importante para a Major League Baseball.”
A família Seidler anunciou em novembro passado que avaliaria a venda da equipe, dois anos após a morte de Peter Seidler. Feliciano, de 53 anos e cofundador da gestora de investimentos Clearlake Capital, sediada em Santa Monica, acabou se tornando a principal escolha da família para assumir o controle da franquia.
Segundo a MLB, o CEO Erik Greupner e o gerente-geral A.J. Preller permanecerão responsáveis pelas operações diárias do time.
“Somos uma família em primeiro lugar, e nos tornarmos proprietários do San Diego Padres significa fazer parte de uma família ainda maior”, disseram Jones e Feliciano em nota conjunta. “Somos gratos à família Seidler, especialmente a Peter, por elevar as expectativas sobre o que esta franquia pode alcançar.”
Os novos proprietários destacaram que o objetivo é claro: conquistar um título da World Series para San Diego e construir uma organização capaz de disputar campeonatos de forma consistente ano após ano.
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Peter Seidler assumiu o controle majoritário dos Padres em 2020 após ingressar no grupo proprietário da franquia em 2012. Em San Diego, tornou-se uma figura extremamente popular por sua disposição em investir pesado para tornar o time competitivo e por sua proximidade com os torcedores, de acordo com a ESPN. Ele morreu em novembro de 2023, aos 63 anos.
Durante sua gestão, a folha salarial dos Padres cresceu significativamente, permitindo a A.J. Preller montar a base da equipe atual. O clube chegou aos playoffs em quatro das últimas seis temporadas e venceu pelo menos 89 jogos em três dos últimos quatro anos, período considerado o mais bem-sucedido da história da franquia.
Atualmente, San Diego segue na disputa por uma vaga na pós-temporada. A equipe venceu 17 dos últimos 24 jogos e ocupa posição de wild card na Liga Nacional, com campanha de 67 vitórias e 58 derrotas.
Entre os sócios minoritários do novo grupo proprietário estão Joey Buss e Jesse Buss, filhos do ex-dono do Los Angeles Lakers, Jerry Buss. Os Lakers, inclusive, estabeleceram um novo recorde de valor para uma franquia esportiva ao terem, na semana passada, sua venda anunciada por US$ 12 bilhões.
Quando anunciaram o acordo para comprar a franquia no início deste ano, Feliciano e Jones descreveram os Padres como “uma força de união em San Diego, enraizada nos valores de comunidade, conexão e pertencimento”, segundo reportagem da AP.
Os Padres nunca conquistaram uma World Series, mas a franquia era considerada um ativo bastante atraente para potenciais compradores. O Petco Park, localizado no centro de San Diego, tornou-se um dos estádios mais "vibrantes" da MLB, e a equipe registrou a segunda maior média de público da liga na temporada passada.
Nascido em Porto Rico, Feliciano se tornará apenas o segundo principal proprietário latino de uma franquia da MLB, ao lado de Arte Moreno, dono do Los Angeles Angels. Atualmente, jogadores latinos e hispânicos representam cerca de 30% dos elencos da liga.
Feliciano e Jones participarão de uma coletiva de apresentação no Petco Park no dia 24 de agosto.