Padres valendo bilhões? O trocadilho que resultou no maior negócio da história do beisebol

Os proprietários das franquias da Major League Baseball (MLB) aprovaram por unanimidade a venda do San Diego Padres para um grupo de investidores liderado pelo bilionário do setor de private equity José E. Feliciano e sua esposa e parceira de negócios, Kwanza Jones.

Segundo a ESPN, Feliciano e Jones chegaram a um acordo para adquirir os Padres da família do falecido Peter Seidler por uma avaliação recorde de US$ 3,9 bilhões, a maior já registrada na MLB. A conclusão definitiva da operação ainda depende do fechamento formal da transação, previsto para as próximas semanas.

“José e Kwanza compreendem o lugar único que os Padres ocupam em San Diego e o forte vínculo entre o clube e seus torcedores”, afirmou o comissário da MLB, Rob Manfred, em comunicado. “Estamos ansiosos para ver a liderança deles à frente da franquia e para trabalhar juntos no fortalecimento de uma organização que já tem uma base sólida em um mercado tão importante para a Major League Baseball.”

Os donos do time

A família Seidler anunciou em novembro passado que avaliaria a venda da equipe, dois anos após a morte de Peter Seidler. Feliciano, de 53 anos e cofundador da gestora de investimentos Clearlake Capital, sediada em Santa Monica, acabou se tornando a principal escolha da família para assumir o controle da franquia.

Segundo a MLB, o CEO Erik Greupner e o gerente-geral A.J. Preller permanecerão responsáveis pelas operações diárias do time.

“Somos uma família em primeiro lugar, e nos tornarmos proprietários do San Diego Padres significa fazer parte de uma família ainda maior”, disseram Jones e Feliciano em nota conjunta. “Somos gratos à família Seidler, especialmente a Peter, por elevar as expectativas sobre o que esta franquia pode alcançar.”

Os novos proprietários destacaram que o objetivo é claro: conquistar um título da World Series para San Diego e construir uma organização capaz de disputar campeonatos de forma consistente ano após ano.

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Peter Seidler assumiu o controle majoritário dos Padres em 2020 após ingressar no grupo proprietário da franquia em 2012. Em San Diego, tornou-se uma figura extremamente popular por sua disposição em investir pesado para tornar o time competitivo e por sua proximidade com os torcedores, de acordo com a ESPN. Ele morreu em novembro de 2023, aos 63 anos.

Durante sua gestão, a folha salarial dos Padres cresceu significativamente, permitindo a A.J. Preller montar a base da equipe atual. O clube chegou aos playoffs em quatro das últimas seis temporadas e venceu pelo menos 89 jogos em três dos últimos quatro anos, período considerado o mais bem-sucedido da história da franquia.

Atualmente, San Diego segue na disputa por uma vaga na pós-temporada. A equipe venceu 17 dos últimos 24 jogos e ocupa posição de wild card na Liga Nacional, com campanha de 67 vitórias e 58 derrotas.

Entre os sócios minoritários do novo grupo proprietário estão Joey Buss e Jesse Buss, filhos do ex-dono do Los Angeles Lakers, Jerry Buss. Os Lakers, inclusive, estabeleceram um novo recorde de valor para uma franquia esportiva ao terem, na semana passada, sua venda anunciada por US$ 12 bilhões.

World Series e estádio "vibrante"

Quando anunciaram o acordo para comprar a franquia no início deste ano, Feliciano e Jones descreveram os Padres como “uma força de união em San Diego, enraizada nos valores de comunidade, conexão e pertencimento”, segundo reportagem da AP.

Os Padres nunca conquistaram uma World Series, mas a franquia era considerada um ativo bastante atraente para potenciais compradores. O Petco Park, localizado no centro de San Diego, tornou-se um dos estádios mais "vibrantes" da MLB, e a equipe registrou a segunda maior média de público da liga na temporada passada.

Nascido em Porto Rico, Feliciano se tornará apenas o segundo principal proprietário latino de uma franquia da MLB, ao lado de Arte Moreno, dono do Los Angeles Angels. Atualmente, jogadores latinos e hispânicos representam cerca de 30% dos elencos da liga.

Feliciano e Jones participarão de uma coletiva de apresentação no Petco Park no dia 24 de agosto.