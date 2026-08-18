Memphis Depay fica no Corinthians e renova contrato até 2028

O atacante Memphis Depay vai ficar no Corinthians. O presidente Osmar Stabile confirmou na noite desta segunda-feira, 17, a renovação do contrato do holandês até a metade de 2028, após o clube retomar as negociações pela permanência do jogador.

A assinatura do novo vínculo deve acontecer nas próximas horas. A expectativa é de que Memphis esteja no CT Joaquim Grava na manhã desta terça-feira, 18, para ser reintegrado ao elenco comandado por Fernando Diniz.

“Está subindo a documentação. No momento em que subir para o sistema, eu vou assinar”, afirmou Stabile em entrevista no Parque São Jorge.

Segundo o presidente, Memphis aceitou reduzir consideravelmente os valores do contrato. A mudança ajudou o Corinthians a encontrar uma condição financeira considerada viável para manter o atacante no elenco.

Por que Memphis fica no Corinthians

A renovação representa uma reviravolta nas negociações. Na semana passada, o Corinthians havia anunciado o encerramento das tratativas pela permanência do jogador. As conversas, porém, foram retomadas após Memphis manifestar interesse em continuar no clube.

O atacante também aceitou flexibilizar condições inicialmente discutidas. A diretoria corintiana buscava reduzir o custo total da operação, estimado anteriormente em cerca de R$ 157 milhões, incluindo aproximadamente R$ 42 milhões de uma dívida relacionada ao contrato anterior.

Para viabilizar o novo acordo, o clube também avaliou alternativas comerciais e a possibilidade de contar com parceiros para reduzir o impacto financeiro da operação.

Renovação teve aval do Cori

Antes da confirmação, o Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians deu aval ao novo contrato em reunião realizada nesta segunda-feira, no Parque São Jorge. A decisão final ficou com Stabile, que havia retomado pessoalmente as negociações após o clube inicialmente encerrar as tratativas.

O técnico Fernando Diniz vinha defendendo publicamente a permanência do atacante. Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no domingo, o treinador voltou a demonstrar apoio à renovação.

“Isso me traz alegria, esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui”, afirmou Diniz.

Memphis Depay no Corinthians

Memphis, de 32 anos, chegou ao Corinthians em setembro de 2024. Desde então, tornou-se uma das principais referências técnicas do elenco e passou a ter papel de destaque na equipe.

Com a renovação, o atacante seguirá no clube até 2028. A expectativa agora é de que ele retorne aos treinamentos e fique à disposição de Diniz para a sequência da temporada.