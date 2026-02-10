Jogos de hoje, terça-feira, 10 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

A rodada desta terça-feira, 10, é marcada por grandes confrontos, com destaque para Vitória x Flamengo, válido pelo Brasileirão, e o duelo decisivo entre Deportivo Táchira x The Strongest pela Pré-Libertadores. O futebol europeu também movimenta o dia com jogos da Copa da Alemanha, Copa da Itália e a AFC Champions League Elite, além de confrontos da Premier League, como West Ham x Manchester United.

A programação inclui ainda partidas da Concacaf Champions Cup, Campeonato Escocês, Campeonato Mexicano Feminino e da Série B do Italiano.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League Elite

9h15 - Shanghai Shenhua x Machida Zelvia - Disney+

15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Italiano - Série B

15h - Sampdoria x Palermo - SportyNet

Premier League (Campeonato Inglês)

16h30 - Everton x Bournemouth - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

16h30 - Chelsea x Leeds - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 16h30 - Tottenham x Newcastle - ESPN 4 e Disney+

17h15 - West Ham x Manchester United - Xsports e Disney+

Championship (Segunda Divisão Inglesa)

17h - Birmingham x West Bromwich - Disney+

Copa da Alemanha - Quartas de final

16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Disney+

Copa da Itália - Quartas de final

17h - Napoli x Como - SportyNet

Campeonato Escocês

17h - Hearts x Hibernian - Canal GOAT e OneFootball

Brasileirão

21h30 - Vitória x Flamengo - Sportv e Premiere

Pré-Libertadores

21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - ge tv, ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

22h - Atlético San Luis (F) x Pachuca (F) - Disney+

Concacaf Champions Cup

22h - Pumas x San Diego - Disney+

0h - Tigres x Forge - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão

O jogo Vitória x Flamengo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao vivo Deportivo Táchira x The Strongest hoje pela Pré-Libertadores

A partida entre Deportivo Táchira x The Strongest será transmitida ao vivo no ge tv, ESPN e Disney+, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 10.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 10.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 10.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 10.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

ESPN

ESPN 2

ESPN 4

ESPN Brasil (YouTube)

Xsports

Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

ge tv

Canal GOAT (YouTube)

OneFootball