Jogos de hoje, terça-feira, 10 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06h00.

A rodada desta terça-feira, 10, é marcada por grandes confrontos, com destaque para Vitória x Flamengo, válido pelo Brasileirão, e o duelo decisivo entre Deportivo Táchira x The Strongest pela Pré-Libertadores. O futebol europeu também movimenta o dia com jogos da Copa da Alemanha, Copa da Itália e a AFC Champions League Elite, além de confrontos da Premier League, como West Ham x Manchester United.

A programação inclui ainda partidas da Concacaf Champions Cup, Campeonato Escocês, Campeonato Mexicano Feminino e da Série B do Italiano.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League Elite

  • 9h15 - Shanghai Shenhua x Machida Zelvia - Disney+
  • 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Italiano - Série B

  • 15h - Sampdoria x Palermo - SportyNet

Premier League (Campeonato Inglês)

Championship (Segunda Divisão Inglesa)

  • 17h - Birmingham x West Bromwich - Disney+

Copa da Alemanha - Quartas de final

  • 16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Disney+

Copa da Itália - Quartas de final

  • 17h - Napoli x Como - SportyNet

Campeonato Escocês

  • 17h - Hearts x Hibernian - Canal GOAT e OneFootball

Brasileirão

Pré-Libertadores

  • 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - ge tv, ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

  • 22h - Atlético San Luis (F) x Pachuca (F) - Disney+

Concacaf Champions Cup

  • 22h - Pumas x San Diego - Disney+
  • 0h - Tigres x Forge - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão

O jogo Vitória x Flamengo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao vivo Deportivo Táchira x The Strongest hoje pela Pré-Libertadores

A partida entre Deportivo Táchira x The Strongest será transmitida ao vivo no ge tv, ESPN e Disney+, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 10.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 10.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 10.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 10.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão

ESPN

  • 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - AFC Champions League Elite
  • 16h30 - Chelsea x Leeds - Campeonato Inglês
  • 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Pré-Libertadores

ESPN 2

  • 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - AFC Champions League Elite

ESPN 4

  • 16h30 - Tottenham x Newcastle - Campeonato Inglês

ESPN Brasil (YouTube)

  • 16h30 - Everton x Bournemouth - Campeonato Inglês

Xsports

  • 17h15 - West Ham x Manchester United - Campeonato Inglês

Premiere

  • 21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 9h15 - Shanghai Shenhua x Machida Zelvia - AFC Champions League Elite
  • 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - AFC Champions League Elite
  • 16h30 - Everton x Bournemouth - Campeonato Inglês
  • 16h30 - Chelsea x Leeds - Campeonato Inglês
  • 16h30 - Tottenham x Newcastle - Campeonato Inglês
  • 16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Copa da Alemanha
  • 17h - Birmingham x West Bromwich - Championship
  • 17h15 - West Ham x Manchester United - Campeonato Inglês
  • 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Pré-Libertadores
  • 22h - Atlético San Luis (F) x Pachuca (F) - Campeonato Mexicano Feminino
  • 22h - Pumas x San Diego - Concacaf Champions Cup
  • 0h - Tigres x Forge - Concacaf Champions Cup

ge tv

  • 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Pré-Libertadores

Canal GOAT (YouTube)

  • 17h - Hearts x Hibernian - Campeonato Escocês

OneFootball

  • 17h - Hearts x Hibernian - Campeonato Escocês
