Jogos de hoje, terça-feira, 10 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

A rodada desta terça-feira, 10, é marcada por grandes confrontos, com destaque para Vitória x Flamengo, válido pelo Brasileirão, e o duelo decisivo entre Deportivo Táchira x The Strongest pela Pré-Libertadores. O futebol europeu também movimenta o dia com jogos da Copa da Alemanha, Copa da Itália e a AFC Champions League Elite, além de confrontos da Premier League, como West Ham x Manchester United.
A programação inclui ainda partidas da Concacaf Champions Cup, Campeonato Escocês, Campeonato Mexicano Feminino e da Série B do Italiano.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
AFC Champions League Elite
- 9h15 - Shanghai Shenhua x Machida Zelvia - Disney+
- 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Italiano - Série B
- 15h - Sampdoria x Palermo - SportyNet
Premier League (Campeonato Inglês)
- 16h30 - Everton x Bournemouth - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h30 - Chelsea x Leeds - ESPN e Disney+
- 16h30 - Tottenham x Newcastle - ESPN 4 e Disney+
- 17h15 - West Ham x Manchester United - Xsports e Disney+
Championship (Segunda Divisão Inglesa)
- 17h - Birmingham x West Bromwich - Disney+
Copa da Alemanha - Quartas de final
- 16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Disney+
Copa da Itália - Quartas de final
- 17h - Napoli x Como - SportyNet
Campeonato Escocês
- 17h - Hearts x Hibernian - Canal GOAT e OneFootball
Brasileirão
- 21h30 - Vitória x Flamengo - Sportv e Premiere
Pré-Libertadores
- 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - ge tv, ESPN e Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
- 22h - Atlético San Luis (F) x Pachuca (F) - Disney+
Concacaf Champions Cup
- 22h - Pumas x San Diego - Disney+
- 0h - Tigres x Forge - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão
O jogo Vitória x Flamengo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 21h30.
Onde assistir ao vivo Deportivo Táchira x The Strongest hoje pela Pré-Libertadores
A partida entre Deportivo Táchira x The Strongest será transmitida ao vivo no ge tv, ESPN e Disney+, às 21h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 10.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 10.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 10.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 10.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão
ESPN
- 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - AFC Champions League Elite
- 16h30 - Chelsea x Leeds - Campeonato Inglês
- 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Pré-Libertadores
ESPN 2
- 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - AFC Champions League Elite
ESPN 4
- 16h30 - Tottenham x Newcastle - Campeonato Inglês
ESPN Brasil (YouTube)
- 16h30 - Everton x Bournemouth - Campeonato Inglês
Xsports
- 17h15 - West Ham x Manchester United - Campeonato Inglês
Premiere
- 21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 9h15 - Shanghai Shenhua x Machida Zelvia - AFC Champions League Elite
- 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - AFC Champions League Elite
- 16h30 - Everton x Bournemouth - Campeonato Inglês
- 16h30 - Chelsea x Leeds - Campeonato Inglês
- 16h30 - Tottenham x Newcastle - Campeonato Inglês
- 16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Copa da Alemanha
- 17h - Birmingham x West Bromwich - Championship
- 17h15 - West Ham x Manchester United - Campeonato Inglês
- 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Pré-Libertadores
- 22h - Atlético San Luis (F) x Pachuca (F) - Campeonato Mexicano Feminino
- 22h - Pumas x San Diego - Concacaf Champions Cup
- 0h - Tigres x Forge - Concacaf Champions Cup
ge tv
- 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Pré-Libertadores
Canal GOAT (YouTube)
- 17h - Hearts x Hibernian - Campeonato Escocês
OneFootball
- 17h - Hearts x Hibernian - Campeonato Escocês