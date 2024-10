Até quando posso justificar meu voto? Confira qual é o prazo

Se você não compareceu às urnas no dia da eleição, ainda é possível justificar o voto dentro de um prazo de 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita de forma online ou presencialmente e é obrigatória para eleitores entre 18 e 70 anos.

Acompanhe AO VIVO a apuração para prefeito nas capitais do Brasil

Como justificar no dia da eleição?

Para quem está fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito, a justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, disponível até a véspera da eleição. O app utiliza geolocalização para validar a justificativa, que é aceita apenas se a pessoa estiver fora do município de votação. Também é possível preencher o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), disponível nos sites do TSE e TREs, e entregá-lo nos pontos designados pela Justiça Eleitoral.

Prazo para justificar após a eleição?

Quem não conseguiu justificar no dia da eleição tem até 60 dias para regularizar a situação, tanto pelo e-Título quanto pelo Sistema Justifica, disponível nos portais do TSE e TREs. Para validar a justificativa, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência, como atestados médicos ou bilhetes de viagem.

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 6, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

