Sem entrada e até 48 meses para pagar: como será o financiamento de moto para entregadores

Entregador do iFood: disputa sobre vínculo trabalhista (iFood/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 12 de junho de 2026 às 12h05.
Profissionais que atuam como motofretistas, mototaxistas, ciclistas ou entregadores de aplicativos poderão financiar motocicletas com prazo de até 48 meses, sem entrada e com carência de dois meses para a primeira parcela.
O programa Move Entregadores e Motos Apps foi lançado nesta sexta-feira, 12, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A nova linha de crédito valerá apenas para financiar motos novas, com modelos flex até 160 cc, motos e bicicletas elétricas de até 7.500 W e bicicletas elétricas até 1.000 W.
O governo ainda não divulgou a taxa de juros.
Para ser elegível, o profissional precisa ter CNH categoria A, cadastro em apps há pelo menos 6 meses e mínimos de 100 corridas. Quem for profissional CLT precisa ter carteira assinada por pelo menos 6 meses.
O cadastro deverá ser feito pela plataforma gov.br/movebrasil, com login da conta Gov.br. Após a inscrição, o entregador receberá resposta em até cinco dias úteis sobre a aprovação para participar do programa.Os financiamentos começam a ser liberados a partir de 13 de julho, quando os entregadores aprovados poderão procurar bancos e concessionárias credenciadas.
Veja perguntas e respostas sobre o financiamento para entregadores.
É uma linha de crédito do governo federal para compra de veículos de duas rodas por motociclistas e ciclistas profissionais.
O programa permite a aquisição de motocicletas, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas de produção nacional. Empresas podem acessar condições para expansão de pontos de recarga e troca de baterias.
A medida provisória autoriza o uso do FIIS via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO).
Veículos permitidos:
O programa tem três etapas:
Não há limite máximo definido.
Não. O programa financia apenas veículos zero-quilômetro, de fabricação nacional.