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Sem entrada e até 48 meses para pagar: como será o financiamento de moto para entregadores

O programa Move Entregadores e Motos Apps foi lançado nesta sexta-feira, 12, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Entregador do iFood: disputa sobre vínculo trabalhista (iFood/Divulgação)

Entregador do iFood: disputa sobre vínculo trabalhista (iFood/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 12 de junho de 2026 às 12h05.

Profissionais que atuam como motofretistas, mototaxistas, ciclistas ou entregadores de aplicativos poderão financiar motocicletas com prazo de até 48 meses, sem entrada e com carência de dois meses para a primeira parcela.

O programa Move Entregadores e Motos Apps foi lançado nesta sexta-feira, 12, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

A nova linha de crédito valerá apenas para financiar motos novas, com modelos flex até 160 cc, motos e bicicletas elétricas de até 7.500 W e bicicletas elétricas até 1.000 W.

O governo ainda não divulgou a taxa de juros.

Para ser elegível, o profissional precisa ter CNH categoria A, cadastro em apps há pelo menos 6 meses e mínimos de 100 corridas. Quem for profissional CLT precisa ter carteira assinada por pelo menos 6 meses.

O cadastro deverá ser feito pela plataforma gov.br/movebrasil, com login da conta Gov.br. Após a inscrição, o entregador receberá resposta em até cinco dias úteis sobre a aprovação para participar do programa.

Os financiamentos começam a ser liberados a partir de 13 de julho, quando os entregadores aprovados poderão procurar bancos e concessionárias credenciadas.

Veja perguntas e respostas sobre o financiamento para entregadores.

O que é o Move Entregadores e Motoapp?

É uma linha de crédito do governo federal para compra de veículos de duas rodas por motociclistas e ciclistas profissionais.

O programa permite a aquisição de motocicletas, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas de produção nacional. Empresas podem acessar condições para expansão de pontos de recarga e troca de baterias.

A medida provisória autoriza o uso do FIIS via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Quem pode pedir o financiamento de moto do governo?

  • Profissionais de aplicativos: cadastro na plataforma há pelo menos 6 meses e mínimo de 100 corridas ou entregas.
  • Profissionais celetistas: ciclistas, motofretistas e mototaxistas com carteira assinada (CLT) há pelo menos 6 meses.
  • É obrigatória a CNH categoria “A”.

Em quantas parcelas poderá parcelar a moto?

O financiamento cobre 100% do valor do veículo, com taxa de juros abaixo do mercado, carência de 2 meses e prazo de 48 meses.

Quais outras vantagens do programa?

  • Seguro prestamista;
  • Um veículo por CPF;
  • FGO: cobertura de 50% da carteira e 100% da operação;

Quais motos podem ser financiadas?

Veículos permitidos:

  • Motos flex até 160 cc
  • Motos e bicicletas elétricas até 7.500 W
  • Bicicletas elétricas até 1.000 W

Como conseguir o financiamento?

O programa tem três etapas:

  • Cadastro – a partir de 15 de junho em gov.br/movebrasil;
  • Confirmação – até 5 dias úteis, o governo informa se o profissional está apto;
  • Compra e financiamento – a partir de 13 de julho, nas instituições financeiras participantes.

Posso financiar motos de até qual valor?

Não há limite máximo definido.

Posso financiar motos usadas?

Não. O programa financia apenas veículos zero-quilômetro, de fabricação nacional.

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaiFoodFinanciamento de Veículo

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