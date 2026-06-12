Sem entrada e até 48 meses para pagar: como será o financiamento de moto para entregadores

Profissionais que atuam como motofretistas, mototaxistas, ciclistas ou entregadores de aplicativos poderão financiar motocicletas com prazo de até 48 meses, sem entrada e com carência de dois meses para a primeira parcela.

O programa Move Entregadores e Motos Apps foi lançado nesta sexta-feira, 12, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A nova linha de crédito valerá apenas para financiar motos novas, com modelos flex até 160 cc, motos e bicicletas elétricas de até 7.500 W e bicicletas elétricas até 1.000 W.

O governo ainda não divulgou a taxa de juros.

Para ser elegível, o profissional precisa ter CNH categoria A, cadastro em apps há pelo menos 6 meses e mínimos de 100 corridas. Quem for profissional CLT precisa ter carteira assinada por pelo menos 6 meses.

O cadastro deverá ser feito pela plataforma gov.br/movebrasil, com login da conta Gov.br. Após a inscrição, o entregador receberá resposta em até cinco dias úteis sobre a aprovação para participar do programa.

Os financiamentos começam a ser liberados a partir de 13 de julho, quando os entregadores aprovados poderão procurar bancos e concessionárias credenciadas.

Veja perguntas e respostas sobre o financiamento para entregadores.

O que é o Move Entregadores e Motoapp?

É uma linha de crédito do governo federal para compra de veículos de duas rodas por motociclistas e ciclistas profissionais.

O programa permite a aquisição de motocicletas, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas de produção nacional. Empresas podem acessar condições para expansão de pontos de recarga e troca de baterias.

A medida provisória autoriza o uso do FIIS via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Quem pode pedir o financiamento de moto do governo?

Profissionais de aplicativos: cadastro na plataforma há pelo menos 6 meses e mínimo de 100 corridas ou entregas.

cadastro na plataforma há pelo menos 6 meses e mínimo de 100 corridas ou entregas. Profissionais celetistas: ciclistas, motofretistas e mototaxistas com carteira assinada (CLT) há pelo menos 6 meses.

ciclistas, motofretistas e mototaxistas com carteira assinada (CLT) há pelo menos 6 meses. É obrigatória a CNH categoria “A”.

Em quantas parcelas poderá parcelar a moto?

O financiamento cobre 100% do valor do veículo, com taxa de juros abaixo do mercado, carência de 2 meses e prazo de 48 meses.

Quais outras vantagens do programa?

Seguro prestamista;

Um veículo por CPF;

FGO: cobertura de 50% da carteira e 100% da operação;

Quais motos podem ser financiadas?

Veículos permitidos:

Motos flex até 160 cc

Motos e bicicletas elétricas até 7.500 W

Bicicletas elétricas até 1.000 W

Como conseguir o financiamento?

O programa tem três etapas:

Cadastro – a partir de 15 de junho em gov.br/movebrasil;

Confirmação – até 5 dias úteis, o governo informa se o profissional está apto;

Compra e financiamento – a partir de 13 de julho, nas instituições financeiras participantes.

Posso financiar motos de até qual valor?

Não há limite máximo definido.

Posso financiar motos usadas?

Não. O programa financia apenas veículos zero-quilômetro, de fabricação nacional.