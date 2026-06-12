Árbitro brasileiro que entrou para a história das Copas viraliza nas redes

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, responsável por apitar o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, viralizou nas redes sociais após protagonizar um momento curioso: seu inglês, considerado por muitos quase incompreensível, chamou atenção durante a partida entre México e África do Sul.

A repercussão foi tão grande que ele se tornou um dos assuntos mais comentados nas últimas 24 horas, segundo levantamento da empresa de inteligência de dados Nexus.

O episódio que impulsionou os memes ocorreu quando Sampaio explicou a expulsão do sul-africano Zwane. O jogador aparentou não entender a comunicação do árbitro e reagiu com expressões divertidas, rapidamente compartilhadas e replicadas nas redes sociais.

El partido México - Sudáfrica en la Copa del Mundo, dirigido por el árbitro Wilton Sampaio, se ha convertido en noticia mundial por su peculiar ingles. pic.twitter.com/25zBYJm9ek — Minerva Gonzáles (@annminerva528) June 11, 2026

Além disso, a partida ficou marcada por um recorde: o árbitro aplicou três expulsões, algo que não acontecia em um mesmo jogo há 72 anos. Em aberturas de Copa, foi algo inédito.

Milhões de interações

De acordo com a Nexus, o início da Copa do Mundo gerou cerca de 46 milhões de interações — entre curtidas, comentários e compartilhamentos — em publicações no X, Instagram e Facebook.

A empresa também ressalta que a ordem dos Trending Topics não depende apenas do número de menções, mas considera fatores como novidade, volume, velocidade de crescimento, engajamento e personalização.

Por que a Copa do Mundo tem três aberturas? Veja a programação das cerimônias e jogos hoje

A realização da Copa em três países resultou em três cerimônias de abertura.

A primeira ocorreu na Cidade do México nesta quinta-feira, 90 minutos antes do início da partida entre México e África do Sul, às 16h, no horário de Brasília.

Se apresentaram no palco as mexicanas Lila Downs e Belinda, além das bandas nacionais Los Ángeles Azules e Maná. Também se apresentaram o venezuelano Danny Ocean e os colombianos J Balvin e Ryan Castro.

A estrela colombiana Shakira e o nigeriano Burna Boy apresentaram "Dai Dai", a música oficial da Copa do Mundo da Fifa 2026.

Antes do jogo, o cantor mexicano Alejandro Fernández cantou o hino do México, enquanto a sul-africana Tyla entoou o hino de seu país. A atriz mexicana Salma Hayek deu as boas-vindas ao público.

Na sexta-feira, 12 de junho, será a vez de Estados Unidos e Canadá receberem a Copa.

No Canadá, a cerimônia foi no Estádio de Toronto antes do jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.

O hino canadense foi interpretado por Alanis Morissette, e o bósnio por Aleksandar Gajić. O ator e humorista canadense Will Arnett atuaram como mestre de cerimônia.

Outros artistas confirmados incluem Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi, do Canadá; Elyanna, da Palestina; Vegedream, da França; e o DJ bengali Sanjoy.

Nos Estados Unidos, a festa será no Estádio de Los Angeles, a partir das 20h30 de sexta-feira (horário de Brasília), antes do jogo entre EUA e Paraguai. O ator Jason Sudeikis falará ao público.

Pela primeira vez, a cerimônia de lançamento da competição será realizada em dois lugares simultâneos: o Los Angeles Memorial Coliseum, palco das edições olímpicas de 1932 e 1984 das Olimpíadas, e o Estádio Inglewood, considerado o mais caro do mundo.

A dupla Dan + Shay cantará o hino americano, e o grupo Purahei Soul interpretará o hino paraguaio. Participarão também Katy Perry e Future. Uma apresentação especial reunirá Anitta, LISA, da Tailândia, e Rema, da Nigéria, com a música "Goals", parte do álbum musical da Fifa.