Lula diz que concluiu sessões de radioterapia no couro cabeludo: 'Feliz pela cura'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que realizou pela manhã a última sessão de radioterapia no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para tratar o câncer de pele em seu couro cabeludo.

Durante o lançamento de uma nova linha de crédito para motociclistas, Lula comemorou a conclusão do tratamento.

"Hoje eu fui no hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª radioterapia. Eu tive um câncer de pele a radioterapia, para sumir de vez com qualquer perspectiva. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem", disse Lula, retirando o chapéu que vestia para mostrar o couro cabeludo.

Início do tratamento

A radioterapia foi indicada como medida complementar e preventiva após a remoção cirúrgica de um carcinoma basocelular no couro cabeludo do presidente, um tipo de câncer de pele considerado de baixa agressividade.

Na ocasião do início das sessões, o hospital Sírio-Libanês informou que os procedimentos tinham caráter preventivo e não provocam efeitos colaterais. Por isso, Lula poderia continuar normalmente cumprindo agendas e mantendo a rotina.

A primeira sessão de radioterapia do presidente foi realizada em 25 de maio, em Brasília, mas os procedimentos não se limitaram à capital federal. A retirada do câncer de pele ocorreu em 24 de abril, na unidade do hospital em São Paulo.

Desde então, o petista passou a realizar tratamentos complementares para prevenir o retorno da doença ou uma possível evolução do quadro.

Na época, os médicos responsáveis pelo acompanhamento do presidente explicaram que a lesão era localizada e não apresentava disseminação para outras partes do corpo.

Desta vez, não houve necessidade de biópsia, como realizada em abril, quando o material analisado confirmou que a lesão era benigna.

"Eu estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que tenho à minha mulher, e quero transferir isso para que todo mundo saiba o quanto importante é amar, e pela minha cura definitiva desse câncer de pele", afirmou Lula no evento desta sexta.

A lesão foi retirada em 24 de abril, em procedimento realizado na unidade do Sírio-Libanês em São Paulo. As sessões de radioterapia tiveram início em 25 de maio. Desde então, o presidente passou a usar chapéu em eventos públicos, incluindo o lançamento da linha de crédito em Brasília nesta sexta-feira.