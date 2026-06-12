Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula diz que concluiu sessões de radioterapia no couro cabeludo: 'Feliz pela cura'

Declaração do presidente ocorreu durante o lançamento de uma nova linha de crédito para motociclistas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de junho de 2026 às 14h54.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que realizou pela manhã a última sessão de radioterapia no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para tratar o câncer de pele em seu couro cabeludo.

Durante o lançamento de uma nova linha de crédito para motociclistas, Lula comemorou a conclusão do tratamento.

"Hoje eu fui no hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª radioterapia. Eu tive um câncer de pele a radioterapia, para sumir de vez com qualquer perspectiva. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem", disse Lula, retirando o chapéu que vestia para mostrar o couro cabeludo.

Início do tratamento

A radioterapia foi indicada como medida complementar e preventiva após a remoção cirúrgica de um carcinoma basocelular no couro cabeludo do presidente, um tipo de câncer de pele considerado de baixa agressividade.

Na ocasião do início das sessões, o hospital Sírio-Libanês informou que os procedimentos tinham caráter preventivo e não provocam efeitos colaterais. Por isso, Lula poderia continuar normalmente cumprindo agendas e mantendo a rotina.

A primeira sessão de radioterapia do presidente foi realizada em 25 de maio, em Brasília, mas os procedimentos não se limitaram à capital federal. A retirada do câncer de pele ocorreu em 24 de abril, na unidade do hospital em São Paulo.

Desde então, o petista passou a realizar tratamentos complementares para prevenir o retorno da doença ou uma possível evolução do quadro.

Na época, os médicos responsáveis pelo acompanhamento do presidente explicaram que a lesão era localizada e não apresentava disseminação para outras partes do corpo.

Desta vez, não houve necessidade de biópsia, como realizada em abril, quando o material analisado confirmou que a lesão era benigna.

"Eu estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que tenho à minha mulher, e quero transferir isso para que todo mundo saiba o quanto importante é amar, e pela minha cura definitiva desse câncer de pele", afirmou Lula no evento desta sexta.

A lesão foi retirada em 24 de abril, em procedimento realizado na unidade do Sírio-Libanês em São Paulo. As sessões de radioterapia tiveram início em 25 de maio. Desde então, o presidente passou a usar chapéu em eventos públicos, incluindo o lançamento da linha de crédito em Brasília nesta sexta-feira.

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Brasil

Como pedir financiamento de moto para entregadores no programa do governo?

Sem entrada e até 48 meses para pagar: como será o financiamento de moto para entregadores

Último dia para se inscrever no ENEM: veja como fazer e calendário completo da prova

Anvisa manda recolher lotes de milho para pipoca; veja embalagem

Mais na Exame

Apresentado por TECLAT

Na era da IA, empresas correm para reforçar times de TI

Um conteúdo Esfera Brasil

Política Brasileira voltada às IAs tem investimento bilionário até 2028

Casual

As bolsas que os jogadores levaram para a Copa do Mundo 2026

ESG

Como o Canadá, sede da Copa, equilibra produção de petróleo e busca pelo net-zero