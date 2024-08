Quem são os candidatos a prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2024

Nove nomes se registraram como candidatos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro nas eleições de 2024, , de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a prefeitura do Rio, formatada por ordem alfabética.

Os dados estão na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito do Rio:

Alexandre Ramagem (PL)

(PL) Carol Sponza (Novo)

(Novo) Cyro Garcia (PSTU)

(PSTU) Eduardo Paes (PSD)

(PSD) Henrique Simonard ( PCO)

PCO) Juliete Pantoja (UP)

(UP) Marcelo Queiroz (PP)

(PP) Rodrigo Amorim (União)

(União) Tarcísio Motta - Tarcísio Motta de Carvalho - O Rio merece mais - Concorrendo - 50

Alexandre Ramagem (PL)

Número de urna:

22

Profissão

Deputado

Já foi eleito anteriormente?

Ramagem é deputado federal eleito em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Índia Armelau (PL)

Carol Sponza (NOVO)

Número de urna

30

Profissão

Advogada

Já foi eleito anteriormente?

Sponza disputou a eleição em 2022 para deputado federal, mas não foi eleita. Em 2018, foi eleita como suplente para deputada estadual.

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Popo (Novo)

Cyro Garcia (PSTU)

Número de urna

16

Profissão

Professor de Ensino Superior

Já foi eleito anteriormente?

Cyro não foi eleito anteriormente, mas essa é a terceira vez que disputa a prefeitura do Rio

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Paula Falcão (PSTU)

Eduardo Paes (PSD)

Número de urna

55

Profissão

Prefeito

Já foi eleito anteriormente?

Sim. Paes já foi eleito prefeito do Rio em três eleições.

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Eduardo Cavaliere (PSD)

Henrique Simonard (PCO)

Número de urna

29

Profissão

Jornalista e Redator

Já foi eleito anteriormente?

Não.

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Caetano Albuquerque (PCO)

Juliete Pantoja (UP)

Número de urna

80

Profissão

Outros

Já foi eleito anteriormente?

Não

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Benevides Camelo (UP)

Marcelo Queiroz (PP)

Número de urna

11

Profissão

Advogado

Já foi eleito anteriormente?

Sim, deputado federal na eleição de 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Teresa Bergher (PP)

Rodrigo Amorim (União)

Número de urna

44

Profissão

Deputado

Já foi eleito anteriormente?

Sim, deputado estadual em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Fred Pacheco (PMN)

Tarcísio Motta (PSOL)

Número de urna

50

Profissão

Deputado

Já foi eleito anteriormente?

Sim, deputado federal pelo Rio em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Renata Souza (PSOL)