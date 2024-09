Quem são os candidatos a prefeito de Belém nas eleições municipais de 2024

Com o prazo para o registro de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, nove candidatos à prefeitura de Belém apresentaram seu pedido de registro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito de Belém nas eleições de 2024 está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Belém:

Delegado Eder Mauro (PL)

Delegado Eguchi (PRTB)

Edmilson Rodrigues (PSOL)

Igor Normando (MDB)

Ítalo Abati (NOVO)

Jefferson Lima (Podemos)

Raquel Brício (UP)

Thiago Araújo (Republicanos)

Well (PSTU)

Delegado Eder Mauro (PL)

Número de urna: 22

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Eder Mauro é deputado federal desde 2014

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Dra Tatiane (PL)

Delegado Eguchi (PRTB)

Número de urna: 28

Profissão: Servidor Público Federal

Já foi eleito anteriormente? Delegado Eguchi é suplente de deputado federal e já concorreu ao cargo de prefeito de Belém em 2020, mas nunca foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Fernando Bruno (PRTB)

Edmilson Rodrigues (PSOL)

Número de urna: 50

Profissão: Prefeito e professor de ensino superior

Já foi eleito anteriormente? Edmilson Rodrigues é prefeito de Belém eleito em 2020

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Professor Edilson Moura (PT)

Igor Normando (MDB)

Número de urna: 15

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Igor Normando é deputado estadual desde 2018

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Cássio Andrade (MDB)

Ítalo Abati (NOVO)

Número de urna: 30

Profissão: Professor de Ensino Superior

Já foi eleito anteriormente? Ítalo Abati foi candidato a vereador em 2020, mas não foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Acilon Baptista (NOVO)

Jefferson Lima (Podemos)

Número de urna: 20

Profissão: Locutor e comentarista de rádio e televisão e radialista

Já foi eleito anteriormente? Jefferson Lima disputou uma série de cargos em diferentes eleições desde 2004, mas não foi eleito em nenhuma ocasião

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Aline Kzam (Podemos)

Raquel Brício (UP)

Número de urna: 80

Profissão: Locutor e comentarista de rádio e televisão e radialista

Já foi eleito anteriormente? Raquel Brício já concorreu ao cargo de deputada estadual em 2022 e para vereadora em 2020, mas não foi eleita

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Gal Leite (UP)

Thiago Araújo (Republicanos)

Número de urna: 10

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Thiago Araújo é deputado estadual desde 2014

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Shirley Alves (AGIR)

Well (PSTU)

Número de urna: 16

Profissão: Jornalista

Já foi eleito anteriormente? Well já concorreu ao cargo de deputada federal em 2022 e para vereadora em 2016, mas não foi eleita

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Airton Moraes (PSTU)