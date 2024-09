Veja o número e o nome dos candidatos a prefeito de Palmas nas eleições 2024

Quatro nomes se registraram como candidatos à prefeitura da cidade de Palmas nas eleições de 2024, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos à prefeitura da capital do Tocantins, formatada por ordem alfabética.

Os dados estão na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Palmas:

Eduardo Siqueira (Podemos)

Janad Valcari (PL)

Lucia Viana (PSOL)

Professor Junior Geo (PSDB)

Conheça o nome e o número de todos os candidatos à prefeitura de Palmas

Eduardo Siqueira (Podemos)

Número de urna:

20

Profissão

Outros

Já foi eleito anteriormente?

Sim, deputado estadual em 2018

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Pastor Carlos Eduardo (AGIR)

Janad Valcari (PL)

Número de urna:

22

Profissão

Deputada

Já foi eleito anteriormente?

Sim, deputada estadual em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Pedro Cardoso (Republicanos)

Lucia Viana (PSOL)

Número de urna:

50

Profissão

Advogada

Já foi eleito anteriormente?

Não.

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Silvio Sousa (PSOL)

Professor Junior Geo (PSDB)

Número de urna:

45

Profissão

Professor

Já foi eleito anteriormente?

Sim, eleito deputado estadual em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa?

Ivanete Lima (PSDB)