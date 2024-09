Com o prazo para o registro de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, dez candidatos à prefeitura de Curitiba apresentaram seu pedido, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito de Curitiba nas eleições de 2024 está disponível abaixo, ordem alfabética.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Curitiba:

Cristina Graeml (PMB)

Eduardo Pimentel (PSD)

Felipe Bombardelli (PCO)

Luciano Ducci (PSB)

Luizão Goulart (SOLIDARIEDADE)

Maria Victoria (PP)

Ney Leprevost (UNIÃO BRASIL)

Professora Andrea Caldas (PSOL)

Roberto Requião (MOBILIZA)

Samuel de Mattos (PSTU)

Cristina Graeml (PMB):

Número de urna: 35

Profissão: Jornalista

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Dr. Jairo Filho (PMB)

Eduardo Pimentel (PSD):

Número de urna: 55

Profissão: Empresário e vice-prefeito

Já foi eleito anteriormente? Eduardo Pimentel é o atual vice-prefeito de Curitiba eleito em 2020

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Paulo Martins (PL)

Felipe Bombardelli (PCO):

Número de urna: 29

Profissão: Estudante

Já foi eleito anteriormente? Paulo Costycha (PCO)

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Paulo Martins (PL)

Luciano Ducci (PSB):

Número de urna: 40 Profissão: Deputado Já foi eleito anteriormente? Luciano Ducci é deputado federal eleito em 2022 Quem é o candidato a vice em sua chapa? Goura (PDT)

Luizão Goulart (Solidariedade):

Número de urna: 77

Profissão: Empresário

Já foi eleito anteriormente? Luizão Goulart foi eleito vereador em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, em 1996, e foi prefeito de Pinhais entre 2008 e 2016. Em 2018 foi eleito deputado federal

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Tiago Chico (Solidariedade)

Maria Victoria (PP):

Número de urna: 11

Profissão: Deputada

Já foi eleito anteriormente? Luizão Goulart é deputada estadual desde 2014

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Walter Petruzziello (PP)

Ney Leprevost (União Brasil):

Número de urna: 44

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Ney Leprevost é deputado estadual eleito em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Rosângela Moro (União Brasil)

Professora Andrea Caldas (PSOL):

Número de urna: 50

Profissão: Servidor Público Federal

Já foi eleito anteriormente? Andrea Caldas foi candidata a deputada federal em 2022, mas não foi eleita

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Letícia Faria (PSOL)

Roberto Requião (MOBILIZA):

Número de urna: 33

Profissão: Advogado e jornalista

Já foi eleito anteriormente? Roberto Requião foi deputado estadual (1983 – 1985); prefeito de Curitiba (1986 – 1989); governador do Paraná (1991 – 1994); senador (1995 – 2002); governador do Paraná (2003 – 2006 e 2007 a 2010) e senador (2011 – 2019)

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Marcelo Henrique (Mobiliza)

Samuel de Mattos (PSTU):

Número de urna: 16

Profissão: Agente postal

Já foi eleito anteriormente? Samuel de Mattos foi candidato a vice-prefeito de Curitiba em 2020 e candidato a deputada federal em 2022, mas não foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Leo Martinez (PSTU)