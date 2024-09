Quem são os candidatos a prefeito de Manaus nas eleições municipais de 2024

Com o prazo para apresentação de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, sete candidatos à prefeitura de Manaus apresentaram seu pedido de registro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito de Manaus nas eleições de 2024 está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Manaus:

Amom Mandel (Cidadania)

Capitão Alberto Neto (PL)

David Almeida (Avante)

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Marcelo Ramos (PT)

Roberto Cidade (União Brasil)

Wilker Barreto (Mobiliza)

Amom Mandel (Cidadania)

Número de urna: 23

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Amom Mandel é deputado estadual eleito em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Nancy Segadilha (Cidadania)

Capitão Alberto Neto (PL)

Número de urna: 22

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Amom Mandel é deputado federal desde 2018

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Professora Maria Do Carmo (NOVO)

David Almeida (Avante)

Número de urna: 70

Profissão: Prefeito

Já foi eleito anteriormente? David Almeida é o prefeito de Manaus eleito em 2020

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Renato Junior (Avante)

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Número de urna: 16

Profissão: Professor de Ensino Fundamental

Já foi eleito anteriormente? Gilberto Vasconcelos disputou uma série de cargos em diferentes eleições desde 2004, mas não foi eleito em nenhuma ocasião

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Damiana Amorim (PSTU)

Marcelo Ramos (PT)

Número de urna: 13

Profissão: Advogado e político

Já foi eleito anteriormente? Marcelo Ramos foi suplente a vereador em 2004 e, três anos depois, foi efetivado com a saída de Francisco Praciano. Em 2010 foi eleito deputado estadual do Amazonas e, entre 2019 e 2023, ocupou o cargo de deputado federal

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Luiz Castro (PDT)

Roberto Cidade (União Brasil)

Número de urna: 44

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Roberto Cidade é deputado estadual desde 2018

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Coronel Menezes (PP)

Wilker Barreto (Mobiliza)

Número de urna: 33

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Wilker Barreto é deputado estadual desde 2018

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Professora Renata (Mobiliza)