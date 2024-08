Quem são os candidatos a prefeito do Recife nas eleições municipais de 2024

Com o prazo para o registro de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, oito candidatos à prefeitura do Recife apresentaram seu pedido de registro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito do Recife nas eleições de 2024 está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Recife:

Dani Portela (PSOL)

Daniel Coelho (PSD)

Gilson Machado (PL)

João Campos (PSB)

Ludmila (UP)

Simone Fontana (PSTU)

Técio Teles (NOVO)

Victor Assis (PCO)

Dani Portela (PSOL):

Número de urna: 50

Profissão: Advogada

Já foi eleito anteriormente? Dani Portela é deputada estadual eleita em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Alice Gabino (REDE)

Daniel Coelho (PSD)

Número de urna: 55

Profissão: Administrador

Já foi eleito anteriormente? Daniel Coelho foi deputada federal entre 2014 e 2022, deputado estadual (2010 - 2014) e vereador entre (2004 - 2010)

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Mariana Melo (PSDB)

Gilson Machado (PL)

Número de urna: 22

Profissão: Empresário

Já foi eleito anteriormente? Gilson Machado disputou a eleição para senador em 2022, mas não foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Leninha Dias (PL)

João Campos (PSB)

Número de urna: 40

Profissão: Prefeito

Já foi eleito anteriormente? João Campos é prefeito de Recife eleito em 2020 e ex-deputado federal (2018-2020)

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Victor Marques (PCdoB)

Ludmila (UP)

Número de urna: 80

Profissão: Enfermeira

Já foi eleito anteriormente? Ludmila concorreu a deputada federal em 2022, mas não foi eleita

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Raimundo Malheiros (UP)

Simone Fontana (PSTU)

Número de urna: 16

Profissão: Administradora

Já foi eleito anteriormente? Simone Fontana já concorreu as cargos de vereador, senador, prefeito e governador, mas nunca foi eleita

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Professor Mariano (PSTU)

Técio Teles (NOVO)

Número de urna: 30

Profissão: Advogado

Já foi eleito anteriormente? Técio Teles foi candidato a vereador em 2008 e 2020, mas não foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Kelly Souza (NOVO)

Victor Assis (PCO)

Número de urna: 29

Profissão: Jornalista

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Vitor Correia (PCO)