Com o prazo para o registro de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, seis candidatos à prefeitura de Vitória apresentaram seu pedido de registro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições de 2024 está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Vitória:

Assumção (PL)

Camila Valadão (PSOL)

Du (Avante)

João Coser (PT)

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)

Assumção (PL):

Número de urna: 22

Profissão: Policial Militar e deputado

Já foi eleito anteriormente? Capitão Assumção é deputado estadual desde 2018

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Mayra Marcarini (PL)

Camila Valadão (PSOL):

Número de urna: 50

Profissão: Deputada

Já foi eleito anteriormente? Camila Valadão foi eleita vereadora em 2020 é deputada estadual desde 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Macaciel Breda (REDE)

Du (Avante):

Número de urna: 70

Profissão: Empresário

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Coronel Wagner (PRTB)

João Coser (PT):

Número de urna: 13

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? João Coser foi prefeito de Vitória entre 2004 e 2012 e foi eleito deputado estadual em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Priscila Manso (PV)

Lorenzo Pazolini (Republicanos):

Número de urna: 10

Profissão: Prefeito

Já foi eleito anteriormente? Lorenzo Pazolini é prefeito de Vitória eleito em 2020

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Cris Samorini (PP)

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB):

Número de urna: 45

Profissão: Engenheiro

Já foi eleito anteriormente? Luiz Paulo Vellozo Lucas foi prefeito de Vitória entre 1997 e 2004 e concorreu a deputado federal em 2022, mas não foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Victor Ricciardi Rocha (União Brasil)