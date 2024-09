Quem são os candidatos a prefeito de Cuiabá nas eleições municipais de 2024

Com o prazo para o registro de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, quatro candidatos à prefeitura de Cuiabá apresentaram seu pedido de registro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito de Cuiabá nas eleições de 2024 está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Cuiabá:

Abílio (PL)

Eduardo Botelho (União Brasil)

Kennedy (MDB)

Lúdio (PT)

Número de urna: 22

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Abílio é deputado federal eleito em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Coronel Vânia (NOVO)

Número de urna: 44

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Eduardo Botelho é deputado estadual desde 2014

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Dr. Marcelo Sandrin (Republicanos)

Número de urna: 15

Profissão: Empresário

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Miriam Calazans (PDT)

Número de urna: 13

Profissão: Médico

Já foi eleito anteriormente? Lúdio é deputado estadual desde 2018

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Rafaela Fávaro (PSD)