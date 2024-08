Com o prazo para o registro de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, dez candidatos à prefeitura de São Paulo apresentaram seu pedido de registro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito de São Paulo está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados estão na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de São Paulo:

Altino Prazeres (PSTU)

Bebeto Haddad (DC)

Datena (PSDB)

Guilherme Boulos (PSOL)

João Pimenta (PCO)

Marina Helena (NOVO)

Pablo Marçal (PRTB)

Ricardo Nunes (MDB)

Ricardo Senese (UP)

Tabata Amaral (PSB)

Altino Prazeres (PSTU)

Número de urna: 16

Altino De Melo Prazeres Junior tem 57 anos, é formado em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP) e trabalha como operador de trem no Metrô de São Paulo há 29 anos. Na empresa estatal ele foi presidente do sindicato dos metroviários. Em 2022 foi candidato a governador. Nesta eleição ele concorre com sua vice Silvana Garcia (PSTU), liderança do movimento de luta por moradia.

Bebeto Haddad (DC)

Número de urna: 27

Alberto Felippe Haddad, conhecido como Bebeto Haddad, tem 68 anos. Ele é ex-deputado federal pelo MDB em São Paulo, ex-secretário de Esporte, Lazer e Recreação do Município de São Paulo e ex-presidente Municipal do MDB da capital paulista. O candidato também já foi filiado ao Avante, PTB e desde o começo do ano está no DC. O candidato a vice em sua chapa é Marco Antonio Azkoul, ex-delegado de polícia e pós-Doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa-Portugal.

Datena (PSDB)

Número de urna: 45

José Luiz Datena tem 67 anos é jornalista e apresentador de TV. Desde 2016, porém, ele flerta com a política. Já se filiou a 11 partidos e desistiu de concorrer em quatro eleições. Neste ano, pela primeira vez, ele teve a candidatura registrada no TSE e terá como vice o ex-senador José Aníbal (PSDB).

Guilherme Boulos (PSOL)

Número de urna: 50

Guilherme Castro Boulos tem 42 anos e é professor, escritor, formado em filosofia e mestre em psiquiatria pela Universidade de São Paulo (USP). Filiado ao PSOL desde 2018, Boulos foi eleito deputado federal em 2022. O psolista surgiu no debate público como líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), onde militou por mais de 20 anos como coordenador nacional. Em sua segunda eleição para prefeito de São Paulo, Boulos tem como vice a ex-prefeita Marta Suplicy (PT).

João Pimenta (PCO)

Número de urna: 29

João Jorge Caproni Costa Pimenta tem 27 anos e é jornalista e filho presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta. O candidato é militante político estudantil e coordenador da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR). Essa é a segunda vez que João Pimenta disputa a eleição para prefeito de São Paulo. O vice na chapa é Francisco Muniz (PCO).

Marina Helena (NOVO)

Número de urna: 30

Marina Helena Cunha Pereira Santos tem 43 anos e é economista. Deputada federal suplente, a candidata do NOVO trabalhou em bancos e foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia durante a gestão Paulo Guedes no governo de Jair Bolsonaro (PL). Em 2020, ela seria candidata a vice-prefeita, mas o cabeça de chapa, Filipe Sabará, foi expulso do Novo e ela desistiu de concorrer. Nesta eleição, Marina Helena tem como vice o coronel da Polícia Militar Reynaldo Priell Neto.

Pablo Marçal (PRTB)

Número de urna: 28

Pablo Henrique Costa Marçal tem 37 anos e é empresário, influenciador e autodenominado ex-coach. Natural de Goiânia, ele soma 12,6 milhões de seguidores no Instagram, onde iniciou atuando como coach, termo que deixou de usar para se classificar como "mentor". Marçal tentou concorrer à Presidência da República pelo Pros em 2022, mas foi impedido pela Justiça Eleitoral em meio a uma disputa pelo comando do partido. Ele foi então candidato a deputado federal, mas teve o registro cassado por decisão judicial, que anulou os atos de comissão provisória da legenda. Na primeiro semestre, o influenciador se filiou ao PRTB e tem como vice em sua chapa a Antônia de Jesus.

Ricardo Nunes (MDB)

Número de urna: 15

Ricardo Luis Reis Nunes tem 56 anos. O atual prefeito de São Paulo foi vereador por dois mandatos na cidade antes de se eleger vice na chapa PSDB-MDB, com Bruno Covas, que disputou a última eleição na capital paulista. Com a morte do então prefeito, em 2021, ele assumiu o cargo. Nunes disputa sua primeira eleição para prefeito tendo como vice o Coronel Mello Araujo (PL), indicado por seu apoiador, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ricardo Senese (UP)

Número de urna: 80

Ricardo Senese (UP) tem 37 anos e é operador de transporte metroviário há 13 anos, atualmente na estação Barra Funda, e dirigente da Federação Nacional dos Metroviários (Fenametro). O candidato iniciou sua militância no movimento estudantil em 2010, quando foi presidente do DCE da Universidade Federal do ABC e diretor da União Nacional dos Estudantes (UNE). A candidata a vice-prefeita em sua chapa, Julia Soares é coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benario, que constrói ocupações para acolher mulheres em situação de violência.

Tabata Amaral (PSB)

Número de urna: 40

Tabata Cláudia Amaral De Pontes tem 30 anos e é cientista política e deputada federal. Tabata foi eleita deputada federal por São Paulo pela primeira vez em 2018, pelo PDT. Em 2022, foi reeleita, mas filiada ao PSB. Pelo partido ela disputa pela primeira vez a prefeitura de São Paulo tendo como vice a professora Lúcia França (PSB).