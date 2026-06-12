Como pedir financiamento de moto para entregadores no programa do governo?

Financiamento de motos: O financiamento cobre 100% do valor do veículo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 12 de junho de 2026 às 12h24.
Última atualização em 12 de junho de 2026 às 12h32.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta sexta-feira, 12, o Move Entregadores e Motos Apps, programa de financiamento de motos para trabalhadores de aplicativos como iFood e Rappi.
A medida promete 100% de financiamento de motos zero quilômetro de fabricação nacional com pagamento em até 48 meses.
A taxa de juros do financiamento será de 0,99% ao mês para homens e de 0,91% ao mês para mulheres.
Em um primeiro momento, o entregador deve se cadastrar no site do programa. O cadastro deverá ser feito pela plataforma gov.br/movebrasil, com login da conta Gov.br.
Após a inscrição, o entregador receberá resposta em até cinco dias úteis sobre a aprovação para participar do programa.Os financiamentos começam a ser liberados a partir de 13 de julho, quando os entregadores aprovados poderão procurar bancos e concessionárias credenciadas.
As condições serão validadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nos próximos dias.
Para garantir os juros reduzidos, o governo autorizou Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIS) via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO).
A medida é vista pela gestão petista como estratégica em ano eleitoral para atrair uma categoria que é considerada politicamente mais próxima da direita.
É uma linha de crédito do governo federal para compra de veículos de duas rodas por motociclistas e ciclistas profissionais.
O programa permite a aquisição de motocicletas, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas de produção nacional. Empresas podem acessar condições para expansão de pontos de recarga e troca de baterias.
A medida provisória autoriza o uso do FIIS via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO).
O programa tem três etapas:
Nenhum. O sistema usa os dados do gov.br para análise.
Em até 5 dias úteis, via caixa postal do gov.br e mensagem de WhatsApp, sobre a elegibilidade.
A aprovação do financiamento dependerá da análise de crédito do banco. O governo orienta que pendências podem ser regularizadas via Desenrola Brasil antes de solicitar o financiamento.
Sim, a decisão é da instituição.
Não, o programa permite o financiamento de apenas uma moto por CPF.
Não há limite máximo definido.
A taxa de juros do financiamento será de 0,99% ao mês para homens e de 0,91% ao mês para mulheres.
O programa permite compra de:
Não. O programa financia apenas veículos zero-quilômetro, de fabricação nacional.
O financiamento cobre 100% do valor do veículo, com taxa de juros abaixo do mercado, carência de 2 meses e prazo de 48 meses. Outras informações:
Veículos permitidos: motos flex até 160 cc, motos e bicicletas elétricas até 7.500 W, bicicletas elétricas até 1.000 W.
O profissional deve contatar a plataforma e solicitar adesão ao programa.
O profissional deve solicitar à plataforma o relatório de corridas e, se houver erro, pedir correção e reenvio ao governo.
O Move Brasil Empregadores e Motoapp financia expansão de infraestrutura de troca de baterias e recarga de motos elétricas. Inclui:
Não. A compra de motos é exclusiva para pessoa física, limitada a uma moto por CPF.