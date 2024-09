Quem são os candidatos a prefeito de Goiânia nas eleições municipais de 2024

Com o prazo para o registro de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, sete candidatos à prefeitura de Goiânia apresentaram pedido de registro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito de Goiânia nas eleições de 2024 está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Goiânia:

Adriana Accorsi (PT)

Fred Rodrigues (PL)

Mabel (União Brasil)

Matheus Ribeiro (PSDB)

Professor Pantaleão (UP)

Rogério (Solidariedade)

Vanderlan Cardoso (PSD)

Adriana Accorsi (PT):

Número de urna: 13

Profissão: Deputada

Já foi eleito anteriormente? Adriana Accorsi é deputada federal eleita em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Professor Jerônimo (PSB)

Fred Rodrigues (PL)

Número de urna: 22

Profissão: Empresário

Já foi eleito anteriormente? Fred Rodrigues foi candidato a vereador em 2020 e a deputada estadual em 2022, mas não foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Leonardo Rizzo (NOVO)

Mabel (União Brasil)

Número de urna: 44

Profissão: Empresário

Já foi eleito anteriormente? Mabel foi se elegeu deputado estadual em 1990 e foi deputado federal entre 1995 e 2015

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Coronel Claudia (Avante)

Matheus Ribeiro (PSDB)

Número de urna: 45

Profissão: Jornalista

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Professora Bartira (PSDB)

Professor Pantaleão (UP)

Número de urna: 80

Profissão: Professor aposentado

Já foi eleito anteriormente? Pantaleão disputou uma série de cargos em diferentes eleições desde 2006, mas não foi eleito em nenhuma ocasião

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Luciana Amorim (UP)

Rogério (Solidariedade)

Número de urna: 77

Profissão: Estudante e Guarda Portuária

Já foi eleito anteriormente? Rogério Cruz foi eleito em 2020 como vice-prefeito, e, em 2021, assumiu a prefeitura de Goiânia após a morte de Maguito Vilela em decorrência da covid-19

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Darô Fernandes (Mobilização Nacional)

Vanderlan Cardoso (PSD)

Número de urna: 55

Profissão: Empresário

Já foi eleito anteriormente? Vanderlan Cardoso é senador por Goiás desde 2019

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Dr Paulo Daher (PP)