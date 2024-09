Quem são os candidatos a prefeito de Boa Vista nas eleições municipais de 2024

Com o prazo para o registro de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, cinco candidatos à prefeitura de Boa Vista apresentaram seu pedido de registro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito de Boa Vista nas eleições de 2024 está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

O União Brasil registrou dois candidatos para as eleições: Catarina Guerra e Antonio Carlos Nicoletti por conta de uma crise interna. Ambos travam uma disputa na justiça para representarem o partido no pleito. O conflito ocorre desde as convenções partidárias, quando o nome de Nicoletti foi aprovado pelo diretório municipal do União na capital roraimense.

No dia 6 de agosto, porém, a executiva nacional da legenda determinou que Catarina fosse a candidata do partido à prefeitura de Boa Vista nas eleições 2024. Com pedidos de impugnação dos dois lados, as candidaturas foram registradas e agora pode ficar a cargo da Justiça Eleitoral deliberar sobre qual dos registros é válido. Até a publicação desta matéria o nome dos dois candidatos constava no site do TSE.

Quem são os candidatos a prefeito de Boa Vista:

Arthur Henrique (MDB)

Catarina Guerra (União Brasil)

Lincoln Freire (PSOL)

Mauro Nakashima (PV)

Nicoletti (União Brasil)

Arthur Henrique (MDB)

Número de urna: 15

Profissão: Prefeito

Já foi eleito anteriormente? Arthur Henrique é o prefeito de Boa Vista eleito em 2020

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Tenente Coronel Zeitoune (PL)

Catarina Guerra (União Brasil)

Número de urna: 44

Profissão: Deputada

Já foi eleito anteriormente? Catarina Guerra é deputada estadual desde 2018

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Sargento Damosiel (PDT)

Lincoln Freire (PSOL)

Número de urna: 50

Profissão: Odontólogo

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Yano Rodrigues (REDE)

Mauro Nakashima (PV)

Número de urna: 43

Profissão: Arquiteto

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Nivalda Cardoso (PV)

Nicoletti (União Brasil)

Número de urna: 44

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Nicoletti é é deputado federal desde 2018

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Sargento Damosiel (PDT)