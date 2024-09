Com o prazo para o registro de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, sete candidatos à prefeitura de Salvador apresentaram pedido, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito na capital da Bahia nas eleições de 2024 está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados estão na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Salvador:

Bruno Reis (União Brasil)

Eslane Paixão (UP)

Geraldo Júnior (MDB)

Giovani D'Amico (PCB)

Kleber Rosa (PSOL)

Silvano Alves (PCO)

Victor Marinho (PSTU)

Bruno Reis (União Brasil)

Número de urna: 44

Profissão: Prefeito

Já foi eleito anteriormente? Bruno Reis é prefeito de Salvador desde 2020

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Ana Paula Matos (PDT)

Eslane Paixão (UP)

Número de urna: 80

Profissão: Presidente estadual da Unidade Popular pelo Socialismo na Bahia

Já foi eleito anteriormente? Eslane Paixão já foi candidata à vereadora de Salvador em 2020 e candidata à deputada estadual em 2022 pela Bahia, mas não foi eleita

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Giovana Ferreira (UP)

Geraldo Júnior (MDB)

Número de urna: 15

Profissão: Advogado e vice-governador

Já foi eleito anteriormente? Geraldo Júnior já foi eleito vereador de Salvador por três mandatos, entre 2012 e 2020. Em 2022, foi eleito vice-governador da Bahia na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT)

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Fabya Reis (PT)

Giovani D'Amico (PCB)

Número de urna: 21

Profissão: Professor do Ensino Fundamental

Já foi eleito anteriormente? Giovani D'Amico já foi candidato a vereador de Salvador em 2020 e candidato a governador da Bahia em 2022, mas não foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Cheyenne Ayalla (PCB)

Kleber Rosa (PSOL)

Número de urna: 50

Profissão: Servidor Público Estadual

Já foi eleito anteriormente? Kleber Rosa já foi candidato a governador da Bahia em 2022, mas não foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Dona Mira (PSOL)

Silvano Alves (PCO)

Número de urna: 29

Profissão: Trabalhador de Construção Civil

Já foi eleito anteriormente? Silvano Alves já foi candidato a vice-governador em 2018 e suplente em 2022, mas não foi eleito

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Roque Júnior (PCO)

Victor Marinho (PSTU)

Número de urna: 16

Profissão: Estudante

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Edson Santana (PSTU)