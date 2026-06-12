Último dia para se inscrever no ENEM: veja como fazer e calendário completo da prova

Os estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até esta sexta-feira, 12 de junho, para realizar a inscrição.

O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dando aos candidatos mais uma semana para garantir participação no exame.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, disponível no portal do Inep. Mesmo os estudantes que tiveram a solicitação de isenção da taxa aprovada ou justificativa de ausência aceita precisam acessar o sistema e concluir a inscrição dentro do prazo.

O pagamento poderá ser realizado até 17 de junho por meio de boleto (GRU Cobrança), Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente e poupança, conforme as opções disponibilizadas pelas instituições financeiras.

As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 8 e 15 de novembro de 2026, em todo o país.

Onde fazer a inscrição para o Enem 2026?

As inscrições são realizadas exclusivamente pela Página do Participante do Enem, acessada com login da conta Gov.br.

Durante o processo, o candidato deve informar dados pessoais, situação escolar, município de realização da prova, opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e, se necessário, solicitar atendimento especializado ou tratamento por nome social.

Qual é o valor da inscrição e como pagar?

A taxa de inscrição do Enem 2026 é de R$ 85 para os participantes que não se enquadram nos critérios de isenção.

As formas de pagamento disponíveis incluem:

Boleto bancário (GRU Cobrança);

Pix;

Cartão de crédito;

Débito em conta corrente ou poupança, conforme o banco do participante.

A inscrição somente será confirmada após a compensação do pagamento para os candidatos não isentos.

Quem tem direito à inscrição automática?

A principal novidade do Enem 2026 é a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. A medida foi anunciada pelo MEC e pelo Inep para facilitar o acesso dos alunos ao exame.

No entanto, a inscrição automática não elimina todas as etapas. Os estudantes precisam acessar a Página do Participante para:

Confirmar a participação;

Escolher a língua estrangeira da prova;

Selecionar o local de aplicação;

Solicitar recursos de acessibilidade, se necessário.

Os dados desses alunos são enviados pelas redes públicas de ensino ao Ministério da Educação.

Por que as inscrições para o Enem foram adiadas?

Inicialmente, as inscrições terminariam em 5 de junho. O MEC e o Inep decidiram ampliar o prazo até 12 de junho para permitir que mais estudantes concluíssem o processo de inscrição e garantissem participação no exame.

A prorrogação também alterou o cronograma de pagamento da taxa e de solicitações de atendimento especializado e nome social. Segundo o Inep, as datas das provas foram mantidas sem alterações.

O que é o Enem?

O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal avaliação educacional do país e uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Criado pelo Ministério da Educação, o exame avalia os conhecimentos adquiridos pelos estudantes ao longo da educação básica.

As notas do Enem podem ser utilizadas para ingresso em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para obtenção de bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e para financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O exame é composto por quatro provas objetivas, abrangendo Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além de uma redação.

Cronograma do Enem 2026

Confira as principais datas do exame: