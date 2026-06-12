Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Alessia Cara, Jesse Reyez e Alanis: quem são os cantores que participaram da 2ª abertura da Copa

Nesta sexta-feira, Canadá e Estados Unidos recebem suas cerimônias de abertura e os primeiros jogos da competição

Alessia Cara foi um dos artistas canadenses que se apresentaram na 2ª abertura da Copa do Mundo (Mauricio Santana/Getty Images)

Alessia Cara foi um dos artistas canadenses que se apresentaram na 2ª abertura da Copa do Mundo (Mauricio Santana/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de junho de 2026 às 16h31.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Copa do Mundo de 2026 teve início na última quinta-feira, 11, com a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca.

Nesta sexta-feira, 12, Canadá e Estados Unidos recebem suas cerimônias de abertura e os primeiros jogos da competição.

Antes da partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, marcada para as 16h (horário de Brasília), a seleção canadense terá apresentações de artistas durante a cerimônia de abertura. Entre eles, destaca-se Alanis Morissette, cantora e compositora nascida em Ottawa, no Canadá.

Também se apresentará Michael Bublé, cantor e compositor canadense que já conquistou quatro vezes o Grammy, a principal premiação da música mundial.

Conheça os artistas que participaram da abertura da Copa no Canadá

alanis morisette

Alanis Morissette cantou o hino do Canadá durante a 2ª cerimônia de abertura da Copa do Mundo. (Rob Ball/WireImage) (Rob Ball/WireImage/Getty Images)

Alanis Morissette – Cantora e compositora de Ottawa, no Canadá, conhecida mundialmente pelo álbum Jagged Little Pill (1995), que a consolidou como uma das vozes mais influentes do rock alternativo. Morissette já recebeu sete indicações ao Grammy e conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Rock Vocal Feminino.

William Prince – Cantor e compositor de Manitoba, Canadá, com raízes na comunidade indígena Peguis First Nation. Seu trabalho mistura folk, country e soul, com destaque para a sensibilidade nas letras e na interpretação vocal.

Alessia Cara – Cantora e compositora nascida em Mississauga, Canadá, conhecida por sucessos pop como “Here” e “Scars to Your Beautiful”. Alessia recebeu o Grammy de Melhor Artista Revelação em 2018 e é referência da música pop canadense contemporânea.

Michael Bublé – Cantor e compositor canadense, também de Vancouver, com carreira marcada por interpretações de jazz, pop e standards. Bublé venceu quatro vezes o Grammy e é reconhecido por álbuns como Call Me Irresponsible (2007) e Christmas (2011).

Jessie Reyez – Cantora e compositora de Toronto, conhecida por sua voz intensa e letras que abordam temas pessoais e sociais. Recebeu indicações ao Grammy e ao Juno Award, e já colaborou com artistas como Eminem e Calvin Harris.

Nora Fatehi – Atriz, cantora e dançarina canadense de origem marroquina, conhecida principalmente pelo trabalho em filmes de Bollywood e apresentações de dança, combinando estilos tradicionais e modernos.

Sanjoy – DJ e produtor musical de origem bengalesa, baseado no Canadá, que mistura música eletrônica com influências de ritmos do sul da Ásia.

Vegedream – Cantor e compositor francês, famoso por hits de música urbana e pop na França, combinando ritmos afrobeat e rap contemporâneo.

Elyanna – Cantora palestina, radicada nos Estados Unidos, conhecida por sua voz suave e músicas que unem pop e elementos do Oriente Médio, abordando identidade e cultura em suas composições.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoMúsicaMúsica popCanadá

Mais de Pop

Dia dos Namorados: 12 músicas de pagode para embalar suas fotos e vídeos

12 músicas de rock para usar no Instagram no Dia dos Namorados

Dia dos Namorados: 12 canções de MPB para deixar suas fotos do Instagram ainda mais especiais

Dia dos Namorados: 12 músicas pop para usar nas fotos do Instagram

Mais na Exame

Carreira

Engajamento já não basta: o novo foco do RH no bem-estar, diz Rafael Godoi, da Oitchau

Apresentado por TOTVS

É com dados que se ganha o jogo da IA nas empresas, diz executivo da TOTVS

Esporte

Alanis, taça gigante e bola dourada: os erros e acertos da 2ª festa de abertura da Copa do Mundo

Economia

Aneel prevê aumento de 8,6% na conta de luz em 2026, acima da inflação