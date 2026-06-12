Alessia Cara, Jesse Reyez e Alanis: quem são os cantores que participaram da 2ª abertura da Copa

Alessia Cara foi um dos artistas canadenses que se apresentaram na 2ª abertura da Copa do Mundo (Mauricio Santana/Getty Images)
Repórter
Publicado em 12 de junho de 2026 às 16h31.
A Copa do Mundo de 2026 teve início na última quinta-feira, 11, com a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca.
Nesta sexta-feira, 12, Canadá e Estados Unidos recebem suas cerimônias de abertura e os primeiros jogos da competição.
Antes da partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, marcada para as 16h (horário de Brasília), a seleção canadense terá apresentações de artistas durante a cerimônia de abertura. Entre eles, destaca-se Alanis Morissette, cantora e compositora nascida em Ottawa, no Canadá.
Também se apresentará Michael Bublé, cantor e compositor canadense que já conquistou quatro vezes o Grammy, a principal premiação da música mundial.
Alanis Morissette – Cantora e compositora de Ottawa, no Canadá, conhecida mundialmente pelo álbum Jagged Little Pill (1995), que a consolidou como uma das vozes mais influentes do rock alternativo. Morissette já recebeu sete indicações ao Grammy e conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Rock Vocal Feminino.
William Prince – Cantor e compositor de Manitoba, Canadá, com raízes na comunidade indígena Peguis First Nation. Seu trabalho mistura folk, country e soul, com destaque para a sensibilidade nas letras e na interpretação vocal.
Alessia Cara – Cantora e compositora nascida em Mississauga, Canadá, conhecida por sucessos pop como “Here” e “Scars to Your Beautiful”. Alessia recebeu o Grammy de Melhor Artista Revelação em 2018 e é referência da música pop canadense contemporânea.
Michael Bublé – Cantor e compositor canadense, também de Vancouver, com carreira marcada por interpretações de jazz, pop e standards. Bublé venceu quatro vezes o Grammy e é reconhecido por álbuns como Call Me Irresponsible (2007) e Christmas (2011).
Jessie Reyez – Cantora e compositora de Toronto, conhecida por sua voz intensa e letras que abordam temas pessoais e sociais. Recebeu indicações ao Grammy e ao Juno Award, e já colaborou com artistas como Eminem e Calvin Harris.
Nora Fatehi – Atriz, cantora e dançarina canadense de origem marroquina, conhecida principalmente pelo trabalho em filmes de Bollywood e apresentações de dança, combinando estilos tradicionais e modernos.
Sanjoy – DJ e produtor musical de origem bengalesa, baseado no Canadá, que mistura música eletrônica com influências de ritmos do sul da Ásia.
Vegedream – Cantor e compositor francês, famoso por hits de música urbana e pop na França, combinando ritmos afrobeat e rap contemporâneo.
Elyanna – Cantora palestina, radicada nos Estados Unidos, conhecida por sua voz suave e músicas que unem pop e elementos do Oriente Médio, abordando identidade e cultura em suas composições.