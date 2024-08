Quem são os candidatos a prefeito de Porto Alegre nas eleições municipais de 2024

Com o prazo de candidaturas encerrado no dia 15 de agosto, oito candidatos à prefeitura de Porto Alegre apresentaram seu pedido de registro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa com os nomes de todos os candidatos a prefeito da cidade está disponível abaixo, seguindo a ordem alfabética.

Os dados estão na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país. Conforme o julgamento dos pedidos, a lista pode ser alterada.

Quem são os candidatos a prefeito de Porto Alegre:

Carlos Alan ( PRTB)

Cesar Pontes (PCO)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

Felipe Camozzato (NOVO)

Juliana Brizola (PDT)

Luciano do MLB (UP)

Maria do Rosário (PT)

Sebastião Melo (MDB)

Carlos Alan ( PRTB)

Número de urna: 28

Profissão: Empresário

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? João Morsch (DC)

Cesar Pontes (PCO)

Número de urna: 29

Profissão: Aposentado

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Ulisses Lima (PCO)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

Número de urna: 16

Profissão: Técnica de Enfermagem

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Regis Ethur (PSTU)

Felipe Camozzato (NOVO)

Número de urna: 30

Profissão: Deputado

Já foi eleito anteriormente? Felipe é deputado estadual eleito em 2022

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Raqueli Baumbach (NOVO)

Juliana Brizola (PDT)

Número de urna: 12

Profissão: Advogada

Já foi eleito anteriormente? Sim, Juliana é ex-vereadora e deputada estadual

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Doutor Thiago (União Brasil)

Luciano do MLB (UP)

Número de urna: 80

Profissão: Trabalhador autônomo

Já foi eleito anteriormente? Nunca foi eleito anteriormente

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Amanda Benedett (UP)

Maria do Rosário (PT)

Número de urna: 13

Profissão: Administradora e deputada

Já foi eleito anteriormente? Maria do Rosário é deputada federal desde 2010

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Tamyres Filgueira (PSOL)

Sebastião Melo (MDB)

Número de urna: 15

Profissão: Prefeito

Já foi eleito anteriormente? Sebastião Melo é o atual prefeito de Porto Alegre

Quem é o candidato a vice em sua chapa? Betina Worma (PL)