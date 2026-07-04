Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Se o Brasil perder para a Noruega no domingo, está fora da Copa? Entenda

Confronto contra a Noruega faz parte da fase mata-mata da Copa do Mundo e quem perder é eliminado do torneio

Brasil x Noruega: jogo decisivo vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo (Paul ELLIS / AFP)

Brasil x Noruega: jogo decisivo vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo (Paul ELLIS / AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de julho de 2026 às 10h00.

Depois de vencer o Japão por 2x1, pelos 16 avos de final, o Brasil volta a campo no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Assim como a etapa anterior, não há espaço para recuperação: quem perder está eliminado.

O que acontece se o Brasil perder?

Se o Brasil for derrotado pela Noruega, estará automaticamente eliminado da Copa do Mundo de 2026. A partida vale uma vaga nas quartas de final. O vencedor segue vivo na disputa pelo título, enquanto o derrotado encerra sua participação no torneio.

Caso o jogo termine empatado nos 90 minutos, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade após os 30 minutos extras, a classificação será decidida nos pênaltis. Ou seja, a eliminação só acontece se o Brasil perder a disputa, independentemente de ser no tempo normal, na prorrogação ou nas penalidades.

Como o Brasil chega ao confronto

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada por uma vitória de virada em cima da forte seleção japonesa. Durante a fase de grupos, a Seleção estreou empatando com Marrocos, ganhou do Haiti e fechou a primeira fase com uma vitória convincente sobre a Escócia, garantindo a liderança do Grupo C.

A Noruega, por sua vez, avançou como segundo colocado do Grupo I. A seleção norueguesa venceu o Iraque por 4x1, o Senegal por 3x2 e perdeu para a França, por 4 a 1, conquistando a classificação após somar resultados suficientes para terminar em segundo lugar.

Na segunda fase, os europeus venceram a Costa do Marfim por 2x1, com gols da sensação Antonio Nusa e do ídolo Erling Haaland.

Quem o Brasil enfrenta se avançar?

Caso elimine a Noruega, o Brasil garantirá vaga nas quartas de final e seguirá na corrida pelo hexacampeonato. Nesta etapa, a Seleção pode encontrar o vencedor do confronto entre México e Inglaterra nas quartas de final — o duelo também será no domingo, 5, às 21h (horário de Brasília). 

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebol

Mais de Pop

Fifa conversa com Justin Bieber para apresentação histórica na decisão da Copa do Mundo

'Jaspion' ganha exibição gratuita no YouTube em homenagem a Hikaru Kurosaki

Spotify remove 500 mil reproduções após suspeita de manipulação ligada a apostas

Madison Square Garden: quanto custa alugar a arena do casamento de Taylor Swift?

Mais na Exame

Guia do Eleitor

Eleições 2026: veja como é definido o local de votação e como consultar o seu

Mercado Imobiliário

Mercado por Elas: CVM recua no relatório climático — quem vai pagar a conta?

Future of Money

O mercado financeiro brasileiro precisa de infraestrutura tão ambiciosa quanto sua inovação

Ciência

Novo estudo associa GLP-1 a menos amputações e mortes em pacientes com diabetes