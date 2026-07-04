Se o Brasil perder para a Noruega no domingo, está fora da Copa? Entenda

Brasil x Noruega: jogo decisivo vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo (Paul ELLIS / AFP)
Freelancer
Publicado em 4 de julho de 2026 às 10h00.
Depois de vencer o Japão por 2x1, pelos 16 avos de final, o Brasil volta a campo no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Assim como a etapa anterior, não há espaço para recuperação: quem perder está eliminado.
Se o Brasil for derrotado pela Noruega, estará automaticamente eliminado da Copa do Mundo de 2026. A partida vale uma vaga nas quartas de final. O vencedor segue vivo na disputa pelo título, enquanto o derrotado encerra sua participação no torneio.
Caso o jogo termine empatado nos 90 minutos, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade após os 30 minutos extras, a classificação será decidida nos pênaltis. Ou seja, a eliminação só acontece se o Brasil perder a disputa, independentemente de ser no tempo normal, na prorrogação ou nas penalidades.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada por uma vitória de virada em cima da forte seleção japonesa. Durante a fase de grupos, a Seleção estreou empatando com Marrocos, ganhou do Haiti e fechou a primeira fase com uma vitória convincente sobre a Escócia, garantindo a liderança do Grupo C.
A Noruega, por sua vez, avançou como segundo colocado do Grupo I. A seleção norueguesa venceu o Iraque por 4x1, o Senegal por 3x2 e perdeu para a França, por 4 a 1, conquistando a classificação após somar resultados suficientes para terminar em segundo lugar.
Na segunda fase, os europeus venceram a Costa do Marfim por 2x1, com gols da sensação Antonio Nusa e do ídolo Erling Haaland.
Caso elimine a Noruega, o Brasil garantirá vaga nas quartas de final e seguirá na corrida pelo hexacampeonato. Nesta etapa, a Seleção pode encontrar o vencedor do confronto entre México e Inglaterra nas quartas de final — o duelo também será no domingo, 5, às 21h (horário de Brasília).