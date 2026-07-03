Mbappé distribui fones ao elenco francês e fortalece ambiente na seleção durante a Copa do Mundo

Enquanto coleciona gols e recordes na Copa do Mundo, Kylian Mbappé também fortalece sua influência longe dos gramados. O capitão da seleção francesa surpreendeu os companheiros ao presenteá-los com fones de ouvido logo no início da concentração para o torneio, em um gesto que ganhou destaque pelo papel que o atacante assumiu na equipe.

Presente para todo o elenco

Segundo o jornal espanhol AS, Mbappé entregou um par de fones de ouvido para cada jogador da seleção francesa assim que o grupo se reuniu para iniciar a preparação para a Copa. A iniciativa foi recebida internamente como uma demonstração de cuidado com os colegas e reforçou a imagem do atacante como principal liderança do elenco.

Além da lembrança, o camisa 10 tem assumido um papel importante na integração dos atletas que disputam o Mundial pela primeira vez, oferecendo apoio durante a competição.

Liderança acompanhada de grandes números

O protagonismo de Mbappé também aparece dentro das quatro linhas. O atacante soma seis gols e duas assistências em quatro jogos na Copa, liderando uma seleção que chega embalada à fase eliminatória.

Ao lado de Ousmane Dembélé e Michael Olise, o francês forma um dos ataques mais eficientes do torneio. O trio igualou uma marca histórica da seleção brasileira campeã mundial em 2002, ao reunir três jogadores com pelo menos cinco participações em gols na mesma edição da Copa.

Ditador?

Nos últimos dias, uma brincadeira que tomou conta da internet envolvendo a personalidade de Mbappé. Por meio de memes, o atacante passou a ser chamado de "Ditador Mbappé", uma sátira à sua grande influência, poder de decisão e status de estrela absoluta acumulados tanto em seus clubes quanto na seleção.

Embora não exista um fato único que justifique o apelido, o termo ganhou força durante sua renovação com o Paris Saint-Germain, em 2022. Na época, a imprensa europeia noticiou que o projeto esportivo do clube havia sido reorganizado em torno do jogador, gerando a percepção de que ele teria poder para influenciar na escolha de técnicos, diretores e contratações.

Na Copa do Mundo atual, a piada ressurgiu no jogo entre França e Iraque, quando Mbappé sugeriu aos funcionários do estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, quais partes do gramado precisavam ser limpas após a tempestade que atrasou a partida.

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França mira as oitavas

Depois de eliminar a Suécia na segunda fase, a França terá pela frente o Paraguai nas oitavas de final. A equipe sul-americana chega embalada após a vitória contra a Alemanha e está em busca de uma vaga nas quartas de final. O confronto será no próximo sábado, 4, às 18h, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.