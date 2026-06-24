Brasil x Escócia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações na Copa do Mundo

O Brasil e a Escócia se enfrentam nesta quarta-feira, 24, na segunda semana de Copa do Mundo 2026. A partida acontece às 19h (horário de Brasília), Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

A seleção brasileira precisa vencer a partida desta noite para garantir a liderança do Grupo C. Além disso, será necessário também que o Marrocos, que enfrenta o Haiti no mesmo horário, perca a partida e nem tire a diferença de dois gols no saldo.

Ainda assim, a meta da Seleção Brasileira é conquistar os três pontos para seguir firme na busca pelo hexa nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, evitar viagens mais longas nas próximas fases do torneio. A partida desta quarta-feira também será marcada pelo retorno de Neymar ao grupo.

A situação da Escócia é mais delicada. A equipe depende de uma vitória para assegurar a classificação direta. Caso empate ou seja derrotada, ainda poderá avançar apenas por meio da repescagem entre as melhores seleções que terminarem na terceira posição, condicionada a outros resultados da rodada.

Nesse cenário, Neymar volta a ser um dos principais personagens do confronto. Na chegada da delegação brasileira a Fort Lauderdale, na noite de terça-feira, o atacante recebeu atenção dos torcedores presentes. Ao lado de Vini Jr., atendeu fãs, distribuiu autógrafos e chegou ao local sem demonstrar preocupação. Embora a tendência seja que comece a partida entre os reservas, existe a possibilidade de ser acionado por Carlo Ancelotti durante o duelo.

"O Neymar está disponível. Trabalhou bem essa semana, se preparou bem para o jogo. Pode jogar com os outros jogadores. Estamos muito contentes que ele esteja de volta, porque, obviamente, com a qualidade que tem, pode ajudar o time", declarou Ancelotti na véspera de Brasil e Escócia.

Mesmo após confirmar que Neymar está à disposição, Ancelotti evitou revelar a formação inicial da equipe. O treinador, porém, sinalizou mudanças no setor ofensivo ao mencionar o jovem Rayan como uma alternativa para substituir Raphinha. De acordo com o comandante, o atacante apresentou bom rendimento nas oportunidades recentes e pode contribuir para dar mais amplitude ao esquema tático.

"Rayan, quando entrou no lugar de Raphinha, fez bom jogo. Rayan tem muito potencial nesse aspecto. Tenho outros jogadores que podem se adaptar a esse sistema, mas, se temos amplitude, Rayan pode fazer isso".

Detalhes da partida

Data e horário de Brasil x Escócia: 24 de junho de 2026, às 19h (Brasília) (local – Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos)

24 de junho de 2026, às 19h (Brasília) (local – Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos) Local: no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Confronto: Brasil x Escócia – Grupo C.

Brasil x Escócia – Grupo C. Arbitragem: Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).

Transmissão

TV aberta: Globo e SBT.

Globo e SBT. TV fechada: SporTV e NSports

SporTV e NSports Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis de Brasil x Escócia

Brasil (técnico Carlos Ancelotti): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique), Vini Jr e Matheus Cunha

(técnico Carlos Ancelotti): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique), Vini Jr e Matheus Cunha Escócia (técnico Steve Clarke): Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland.

Como chegam as equipes?

Depois de estrear com empate por 1 a 1 com o Marrocos, o Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 e chega à terceira rodada da Copa do Mundo com sinais de evolução no Grupo C. O Brasil soma 4 pontos em duas partidas e lidera o Grupo C. Carlo Ancelotti não terá Raphinha e pode utilizar Neymar.

A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia e perdeu por 1 a 0 para o Marrocos na segunda rodada. A seleção europeia depende de vitória contra o Brasil para assegurar classificação direta. O time prioriza sistema defensivo e ações em contra-ataque para criação de jogadas.

Com quatro pontos, o Brasil precisa de um empate para confirmar vaga no mata-mata. Para terminar a fase de grupos na liderança, o Brasil precisa pontuar e depender de resultado do Marrocos contra o Haiti no mesmo horário.

Impacto que Vitória, Empate ou Derrota Teria para Cada Um

Com quatro pontos em duas partidas, o Brasil ocupa a liderança do Grupo C e depende de um empate para avançar ao mata-mata. A confirmação da primeira colocação depende de pontuação brasileira e do resultado entre Marrocos e Haiti na mesma rodada.

A Escócia precisa vencer o Brasil para garantir classificação direta. Empate ou derrota mantém a seleção na disputa por vaga entre os melhores terceiros colocados, conforme critérios de desempenho.