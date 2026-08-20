Ator de 'How I Met Your Mother' revela por que elenco não mantém mais contato

Ao contrário do grupo unido visto nas telas, o elenco de How I Met Your Mother já não mantém tanta proximidade. Em participação no podcast americano Half the Picture, Josh Radnor (Ted Mosby) explicou que, apesar de não existir qualquer problema entre os colegas de cena, aconteceu um distanciamento natural por conta da rotina de cada um.

"É que nem na faculdade, que você tem esse tempo intenso juntos e que você acha que vai ser para sempre, que você não imagina não se ver todos os dias, mas eventual, tudo se dispersa e você passa a viver a sua vida", explicou o ator.

Radnor contou que ainda troca mensagens esporadicamente com Jason Segel, que interpreta Marshall, e que já recebeu Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) e Neil Patrick Harris (Barney Stinson) em seu podcast.

O ator também comentou, com ironia, a expectativa que os fãs mantêm sobre o grupo. "As pessoas querem acreditar que eu, o Neil e o Jason estamos por aí, indo a bares em Nova York juntos", disse.

Apesar do distanciamento, o intérprete de Ted Mosby disse que o elenco da série é como uma família, na qual você não escolhe os parentes, mas acaba convivendo. Ele ressaltou que ainda existe um "amor bem profundo, rico e provavelmente eterno", apesar de não ser "um amor ativo".

Sobre 'How I Met Your Mother'

Exibida entre 2005 e 2014, a icônica comédia acompanha Ted Mosby contando aos filhos como conheceu a mãe deles, enquanto revive as histórias e confusões vividas com seu inseparável grupo de amigos em Nova York.