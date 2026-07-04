Endrick vai jogar hoje? Veja escalação confirmada do Brasil

Endrick está relacionado para a partida contra a Noruega (MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)
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Publicado em 4 de julho de 2026 às 12h17.
Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Raphinha e Lucas Paquetá serão desfalque na partida, ambos lesionados. O atacante do Barcelona se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa direita, já o meio-campista do Flamengo sofreu uma lesão na coxa esquerda.
Para a vaga aberta de Paquetá, Endrick, Gabriel Martinelli e Danilo aparecem como as principais alternativas.
Mais uma vez, Ancelotti decide começar a partida com Endrick no banco. O técnico priorizou (_) para o confronto com a Noruega.
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Caso avance, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.
A partida das quartas de final está prevista para o dia 11 de julho, em Miami, nos Estados Unidos.