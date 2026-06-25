Ancelotti aprova evolução do Brasil, mas vê espaço para crescer na Copa do Mundo

A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia garantiu ao Brasil a liderança do Grupo C e confirmou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Apesar do resultado convincente, Carlo Ancelotti deixou claro que ainda vê margem para crescimento na equipe.

Após a partida, o treinador destacou a rápida evolução apresentada pela Seleção ao longo da fase de grupos, mas afirmou que o desempenho atual ainda está longe de representar o máximo que o time pode entregar no torneio.

"Importante que melhoremos muito e rápido", resumiu o técnico.

Rapidez na circulação da bola é foco de atenção

Entre os aspectos que ainda precisam ser ajustados, Ancelotti destacou a velocidade dos passes. Na avaliação da comissão técnica, o Brasil ainda pode acelerar mais a troca de bola e aumentar a intensidade de suas ações ofensivas.

O tema tem sido recorrente entre analistas durante a Copa. Embora a Seleção tenha terminado a fase de grupos invicta, parte das críticas aponta que a equipe ainda apresenta um ritmo inferior ao de seleções que vêm chamando atenção no torneio, como Argentina e França.

Questionado sobre a comparação, Ancelotti preferiu não entrar em debates sobre possíveis rivais.

"Não vamos enfrentar nem França nem Argentina agora", respondeu.

A declaração reforça a postura adotada pelo treinador desde o início da competição: pensar em uma partida de cada vez e buscar evolução constante ao longo do campeonato.

Brasil ainda busca sua melhor versão

Mesmo satisfeito com os resultados obtidos até agora, Ancelotti entende que o mata-mata exigirá uma versão ainda mais forte da equipe.

O treinador acredita que o crescimento demonstrado desde a estreia precisa continuar nas próximas fases, especialmente porque os erros tendem a custar mais caro em confrontos eliminatórios.

"Agora é mata-mata, e mata-mata é para corações fortes", afirmou.

Escócia teve mais posse em alguns momentos

Outro ponto abordado após a partida foi o comportamento do jogo no primeiro tempo. Em alguns momentos, a Escócia conseguiu ficar mais tempo com a bola, cenário que chamou a atenção durante a partida.

Segundo a comissão técnica brasileira, isso não fazia parte do plano inicial. O assistente Juan explicou que a dinâmica do confronto acabou conduzindo o jogo para esse caminho.

Sem conseguir controlar completamente a posse, o Brasil passou a explorar mais os contra-ataques e os espaços deixados pela equipe escocesa, estratégia que acabou funcionando principalmente na segunda etapa.

Apesar da empolgação gerada pela classificação em primeiro lugar, Ancelotti evitou qualquer discurso de vitória.

Ao ser questionado sobre o que diria aos mais de 200 milhões de brasileiros neste momento da Copa do Mundo, o treinador respondeu com uma única palavra: Calma.

A mensagem resume o momento da Seleção. O Brasil avançou, mostrou evolução durante a fase de grupos e chega fortalecido ao mata-mata. Ainda assim, para Ancelotti, o trabalho está longe de concluído e a equipe precisará continuar crescendo se quiser transformar a boa campanha inicial em uma caminhada rumo ao título mundial.