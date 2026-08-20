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Quando lança o 2° episódio de 'Lanternas' da DC? Saiba onde assistir

Nova série do DCU acompanha os Lanternas Verdes em uma investigação que pode mudar o papel dos heróis no universo cinematográfico

Lanternas: novas série da DC terá lançamentos semanais; confira a data de lançamento do segundo episódio (John P. Johnson/HBO)

Lanternas: novas série da DC terá lançamentos semanais; confira a data de lançamento do segundo episódio (John P. Johnson/HBO)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14h49.

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"Lanternas", nova série do Universo Cinematográfico da DC, estreou na HBO no último domingo, 16 de agosto. O projeto é comandado por James Gunn e Peter Safran.

Com Aaron Pierre (Rebel Ridge/JohnStewart) e Kyle Chandler (Friday Night Lights/Hal Jordan) como protagonistas, a trama acompanhará os Lanternas Verdes em uma investigação que começa em uma pequena cidade dos Estados Unidos e pode revelar uma ameaça.

Quando lança o 2º episódio de 'Lanternas'?

No total, a produção terá oito episódios, que serão lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.

O segundo episódio será lançado na HBO Max e no canal HBO no próximo domingo, 23 de agosto, às 22h.

Qual é a trama de 'Lanternas'?

A série irá acompanhar John Stewart, novo recruta da Tropa dos Lanternas Verdes, e Hal Jordan, considerado uma lenda entre os "Lanternas",

Quando a dupla é envolvida na investigação de um assassinato no interior dos Estados Unidos, o que parece ser um caso isolado revela conexões muito maiores e leva a uma conspiração com implicações cósmicas.

Agora, os heróis devem colocar à prova suas convicções e sua visão sobre o papel que desempenham como protetores da galáxia.

Acompanhe tudo sobre:SériesDC Comics
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