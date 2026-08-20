Quando lança o 2° episódio de 'Lanternas' da DC? Saiba onde assistir

Lanternas: novas série da DC terá lançamentos semanais; confira a data de lançamento do segundo episódio (John P. Johnson/HBO)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14h49.
"Lanternas", nova série do Universo Cinematográfico da DC, estreou na HBO no último domingo, 16 de agosto. O projeto é comandado por James Gunn e Peter Safran.
Com Aaron Pierre (Rebel Ridge/JohnStewart) e Kyle Chandler (Friday Night Lights/Hal Jordan) como protagonistas, a trama acompanhará os Lanternas Verdes em uma investigação que começa em uma pequena cidade dos Estados Unidos e pode revelar uma ameaça.
No total, a produção terá oito episódios, que serão lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.
O segundo episódio será lançado na HBO Max e no canal HBO no próximo domingo, 23 de agosto, às 22h.
A série irá acompanhar John Stewart, novo recruta da Tropa dos Lanternas Verdes, e Hal Jordan, considerado uma lenda entre os "Lanternas",
Quando a dupla é envolvida na investigação de um assassinato no interior dos Estados Unidos, o que parece ser um caso isolado revela conexões muito maiores e leva a uma conspiração com implicações cósmicas.
Agora, os heróis devem colocar à prova suas convicções e sua visão sobre o papel que desempenham como protetores da galáxia.