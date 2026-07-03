Álbum da Copa escala Neymar, Endrick e 118 novos jogadores após erros

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ganhará uma atualização para refletir as listas definitivas das seleções classificadas para o torneio. A Panini anunciou um kit com 120 novas figurinhas, criado para substituir atletas que apareciam na coleção original, mas acabaram não sendo convocados para o Mundial.

O pacote reúne 118 jogadores chamados por suas seleções e outros dois cromos inéditos. Um deles traz os três mascotes da competição, Maple, Zayu e Clutch, representantes de Canadá, México e Estados Unidos, respectivamente. O outro homenageia a identidade visual da edição de 2026 com a figurinha "We Are Panini".

Endrick e Neymar entram no álbum da Copa

Entre os brasileiros incluídos na atualização estão Alex Sandro, Endrick, Igor Thiago, Neymar e Weverton, que não faziam parte da versão inicial do álbum.

Outras seleções também tiveram mudanças importantes. A Alemanha passa a contar com nomes como Manuel Neuer e Deniz Undav, enquanto a Argentina recebe Giovani Lo Celso.

A Espanha ganha figurinhas de Pau Cubarsí, Marcos Llorente e Yeremy Pino, e a França passa a incluir N'Golo Kanté e Rayan Cherki. Entre outras novidades estão Noni Madueke, pela Inglaterra, Guillermo Ochoa, pelo México, e Matías Viña, pelo Uruguai.

O kit completo já está em pré-venda por R$ 119,90 no site da Panini e chega às bancas, livrarias e lojas especializadas a partir de 10 de julho.

No verso de cada figurinha há uma indicação do espaço correspondente no álbum, permitindo que o colecionador substitua o jogador inicialmente impresso por aquele que integrou a convocação oficial.

Por que o álbum precisou de atualização?

As diferenças entre a coleção e as listas finais das seleções acontecem porque a produção das figurinhas começa meses antes da definição dos convocados.

Neste ciclo da Copa de 2026, a fabricação dos cromos teve início em janeiro, enquanto o álbum foi colocado à venda no fim de abril. As convocações oficiais, no entanto, só foram divulgadas posteriormente, tornando inevitáveis algumas mudanças nos elencos.

Cada uma das 48 seleções presentes no Mundial aparece no álbum com 18 jogadores, totalizando 864 atletas. Desse total, 746 acabaram confirmados nas listas finais das equipes, o equivalente a 86,35% de acerto.

Os 118 jogadores restantes, que ficaram fora da Copa, são justamente os substituídos pelo novo kit de atualização.

Além dos cinco reforços para o Brasil, a atualização contempla atletas de todas as regiões participantes do torneio.

Entre eles estão Wilson Isidor, pelo Haiti; Wataru Endo, pelo Japão; Noa Lang, pela Holanda; Gio Reyna, pelos Estados Unidos; Alexander Bernhardsson, pela Suécia; e Álex Arce, pelo Paraguai, entre dezenas de outros nomes que passaram a integrar oficialmente a coleção após as convocações definitivas.