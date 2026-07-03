Brasil x Noruega: 88,1% apostam em vitória brasileira por 2x1 nas oitavas de final

A vitória do Brasil sobre o Japão ampliou a confiança da torcida na Seleção Brasileira em relação ao avanço nas próximas fases da competição, com 88,1% dos participantes do Bolão 2026 prevendo triunfo contra a Noruega e placar mais citado em 2 a 1.

Os dados do Bolão 2026, iniciativa gratuita do Mercado Pago e do Mercado Livre, reúnem cerca de 9 milhões de participantes no Brasil e 22 milhões na América Latina. O levantamento indica 88,1% de expectativa de vitória brasileira no próximo confronto, com o placar de 2 a 1 como o mais recorrente entre os palpites.

Nesta fase do torneio, 32,9% dos participantes indicam preferência por vitórias de seleções latino-americanas, enquanto 27,2% apontam seleções europeias, movimento que contrasta com a etapa de grupos, quando 42,8% dos palpites favoreciam equipes da Europa.

Os números também mostram redistribuição das projeções entre os continentes e reforçam mudanças no comportamento dos participantes ao longo do torneio.

No confronto entre México e Inglaterra, o cenário aparece equilibrado, com leve vantagem mexicana nas projeções.

Entre os palpites para essa partida, 38,3% indicam vitória do México por 2 a 1, o placar mais citado pelos participantes para o duelo.

O jogo entre Canadá e Marrocos apresenta tendência de vitória marroquina por 2 a 1, com maior concentração de apostas na seleção africana.

Já o confronto entre Paraguai e França mostra predominância de favoritismo francês, mesmo após a eliminação da Alemanha pelo Paraguai, com os placares mais citados em 3 a 1, 2 a 1, 2 a 0 e 3 a 0.

Como Funciona o Bolão 2026?

O Bolão 2026 está disponível nas plataformas do Mercado Pago e do Mercado Livre para maiores de 18 anos. Os três participantes com maior pontuação ao fim da competição recebem R$ 300 mil, R$ 30 mil e R$ 15 mil, pagos em certificados de barras de ouro.

Usuários do programa Meli+ e participantes que concluírem tarefas dentro da plataforma podem dobrar os valores dos prêmios, que chegam a até R$ 600 mil, R$ 60 mil e R$ 30 mil.

Ao longo da competição, os 300 usuários com melhor desempenho diário recebem R$ 200 em vouchers para compras no Mercado Livre , com possibilidade de duplicação para assinantes do Meli+.

A iniciativa integra a estratégia do Mercado Pago de conectar funcionalidades financeiras a experiências ligadas ao entretenimento e ao futebol, com foco em engajamento durante o calendário esportivo global.