Maldição ou coincidência? Gol aos 86 minutos vira pesadelo para seleções africanas na Copa do Mundo

As fase de 16avos da Copa do Mundo de 2026 reservaram um roteiro curioso para as seleções africanas. Em três confrontos contra equipes europeias, o minuto 86 marcou o início da derrota ou da eliminação de representantes do continente.

Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Senegal sofreram gols decisivos justamente aos 41 minutos do segundo tempo, transformando o número em uma espécie de "maldição" neste início do mata-mata.

Até agora, apenas Marrocos conseguiu escapar desse destino diante de uma seleção europeia, enquanto a África do Sul caiu para o Canadá, único país não europeu a eliminar um africano nesta fase.

Haaland decide contra a Costa do Marfim

O primeiro caso aconteceu no duelo entre Costa do Marfim e Noruega.

Antonio Nusa abriu o placar para os noruegueses ainda no primeiro tempo, mas Amad Diallo deixou tudo igual aos 29 minutos da etapa final. Quando o jogo caminhava para a prorrogação, Erling Haaland apareceu aos 86 minutos para marcar o gol da vitória por 2 a 1.

Com o resultado, a Noruega avançou às oitavas de final e manteve vivo o sonho de alcançar uma campanha inédita no Mundial. Agora, enfrenta o Brasil, no domingo, 5, às 17h, de Brasília.

Harry Kane encerra o sonho da República Democrática do Congo

A República Democrática do Congo esteve muito perto de surpreender a Inglaterra.

Brian Cipenga colocou os africanos em vantagem logo no início da partida, enquanto o goleiro Lionel Mpasi acumulava grandes defesas e sustentava o placar por boa parte do jogo.

Harry Kane empatou aos 75 minutos e, novamente aos 86, apareceu para marcar um golaço de fora da área, garantindo a virada inglesa por 2 a 1.

Além de classificar a Inglaterra, o atacante alcançou mais um feito histórico ao superar Pelé na lista de maiores artilheiros da história das Copas do Mundo.

Bélgica inicia reação exatamente aos 86 minutos

O roteiro se repetiu no confronto entre Bélgica e Senegal.

A seleção africana chegou a abrir 2 a 0, com gols de Habib Diarra e Ismaïla Sarr, e caminhava para uma classificação histórica.

Mas a reação belga começou justamente aos 86 minutos, quando Romelu Lukaku diminuiu a vantagem. Três minutos depois, Youri Tielemans empatou a partida, levando o confronto para a prorrogação.

Nos acréscimos do tempo extra, Tielemans sofreu um pênalti, cobrou a penalidade e decretou a virada por 3 a 2, eliminando Senegal.

Marrocos foge do roteiro e África do Sul cai para o Canadá

Entre os africanos, Marrocos foi quem conseguiu escapar da sequência de decisões dramáticas.

Após sair atrás da Holanda, a equipe empatou aos 91 minutos com Issa Diop, levou a partida para a prorrogação e garantiu a classificação nos pênaltis por 3 a 2.

A África do Sul também sofreu um gol nos acréscimos, mas diante do Canadá. Stephen Eustáquio marcou aos 91 minutos e definiu a eliminação sul-africana por 1 a 0.

Apesar das histórias diferentes, todos os confrontos tiveram um ponto em comum: os momentos decisivos aconteceram apenas na reta final das partidas.

Últimos representantes tentam quebrar a sequência

A sexta-feira, 3, marca o encerramento da fase de 16avos, com Cabo Verde, Egito, Argélia e Gana ainda em campo.

As quatro seleções entram em busca da classificação, mas também carregam a missão simbólica de interromper a curiosa sequência que transformou o minuto 86 em um dos personagens mais marcantes do mata-mata da Copa do Mundo de 2026.