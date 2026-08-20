Terror, comédia e documentário: veja os lançamentos do cinema desta quinta

Os cinemas brasileiros recebem nesta quinta-feira, 20 de agosto, uma programação que reúne suspense, terror, comédias, dramas e documentários. Entre os destaques estão o novo filme de Gus Van Sant, o retorno de "La La Land – Cantando Estações" aos cinemas e três produções nacionais.

Também chegam às salas "Sobrenatural – Agora Entre Nós", "Amigas Sem Filtro" e "Só por Uma Noite", além de quatro documentários que abordam temas como a anistia política no Brasil, a trajetória de uma artista plástica e a cultura indígena.

Terror e suspense

Entre os principais lançamentos internacionais está "Refém Por Um Fio", novo suspense de Gus Van Sant, com Bill Skarsgård, Al Pacino e Colman Domingo. O filme é inspirado no sequestro do incorporador Tony Kiritsis, ocorrido em Indianápolis, em 1977.

A produção passou pelo Festival de Veneza e chega aos cinemas com 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. O longa acompanha um homem que mantém um empresário como refém e transforma o caso em um impasse que mobiliza a polícia e a imprensa.

O terror da semana fica por conta de "Sobrenatural – Agora Entre Nós", novo capítulo da franquia de horror que leva uma nova história sobrenatural às salas brasileiras.

Comédias

As comédias também ganham espaço na programação. "Amigas Sem Filtro" reúne Anna Faris, Isla Fisher e Leslie Mann em uma história sobre amizade e situações que colocam a relação entre as personagens à prova.

Já "Só por Uma Noite", dirigido por Will Gluck, aposta na comédia romântica com Monica Barbaro e Callum Turner no elenco.

Drama e aventura

Entre os dramas está "Perdida no Ártico", que acompanha uma patinadora interpretada por Thea Sofie Loch Næss presa em um bloco de gelo. A programação também inclui "Coração Partido", adaptação do best-seller de Anna Jane, e "Mirrors No. 3", drama alemão dirigido por Christian Petzold e estrelado por Paula Beer.

Cinema nacional

O Brasil chega à programação com três documentários. "Anistia 79", de Anita Leandro, aborda a Conferência Internacional pela Anistia realizada em Roma, em 1979. O filme foi eleito Melhor Filme na Mostra de Tiradentes.

"Amelia Toledo – Lembrar de Não Esquecer" revisita a trajetória da artista plástica paulista Amelia Toledo, enquanto "Mundurukuyü – A Floresta das Mulheres Peixe" marca a estreia de um longa dirigido por mulheres indígenas do povo Munduruku.

A programação documental ainda inclui "Sagrado Coração – Seu Reino Não Terá Fim", docudrama francês sobre Santa Margarida Maria Alacoque.

'La La Land' volta aos cinemas

Um dos principais relançamentos da semana é "La La Land – Cantando Estações". O musical dirigido por Damien Chazelle retorna às telonas em sessões especiais que celebram os dez anos de seu lançamento.

Estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, o filme venceu seis Oscars e se tornou um dos musicais mais premiados de sua geração.

Os horários e a disponibilidade das sessões variam de acordo com a cidade e a rede exibidora.