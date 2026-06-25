Quem o Brasil pega no mata-mata da Copa do Mundo? Veja como está o Grupo F

O Brasil terminou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo C e já sabe o caminho no mata-mata: vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F na segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston, pela inédita fase de 16 avos de final.

O adversário ainda não está definido — sai do confronto decisivo desta quinta-feira, 25.

Quem são os possíveis adversários do Brasil no mata-mata?

O Grupo F é formado por quatro seleções: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Como o Brasil terminou em primeiro no Grupo C, vai pegar quem ficar em segundo lugar nessa chave. Pela classificação atual, os candidatos a cruzar com a seleção brasileira são Holanda, Japão ou Suécia.

Segundo projeções da Opta Analytics, o adversário mais provável do Brasil é o Japão, que tem cerca de 55% de chance de terminar em segundo no Grupo F.

Quando é a última rodada do Grupo F?

A rodada decisiva acontece nesta quinta-feira, 25, às 20h, no horário de Brasília, com dois jogos simultâneos:

Tunísia x Holanda — em Kansas City

— em Kansas City Japão x Suécia — em Dallas

É só depois desses dois resultados que o adversário do Brasil será conhecido. Quem terminar em segundo no Grupo F viaja para Houston encarar a seleção de Carlo Ancelotti.

Por que o Brasil enfrenta justamente o Grupo F?

O cruzamento entre os grupos C e F é definido previamente pelo chaveamento da Copa.

Pela tabela, o vencedor do Grupo C — caso do Brasil — enfrenta o segundo colocado do Grupo F.

Já o vencedor do Grupo F encara o segundo colocado do Grupo C, que foi o Marrocos, em Monterrey, no México, na mesma data.

Que horas é o jogo do Brasil no mata-mata?

O jogo da seleção brasileira na fase de 32 avos de final será na segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos.

É a primeira partida eliminatória do Brasil na Copa — a partir dela, qualquer derrota elimina.

Quais seleções do Grupo F nunca foram campeãs?

Nenhuma das quatro seleções do Grupo F já venceu uma Copa do Mundo. A Holanda é a que chegou mais perto, com três finais perdidas (1974, 1978 e 2010).

Japão e Suécia nunca passaram das semifinais — a melhor campanha sueca foi o vice em 1958, em casa. A Tunísia nunca havia avançado da fase de grupos em participações anteriores.