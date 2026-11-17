Jake Gyllenhaal está confirmado na CCXP 2026 e participa de um painel sobre "Matador de Aluguel 2" em 5 de dezembro. O ator vem ao Brasil com a Amazon Prime.

O remake de "Matador de Aluguel" é um dos grandes sucessos do estúdio e se tornou o maior filme original do streaming, com mais de 50 milhões de visualizações acumuladas em apenas duas semanas.

O que sabemos sobre 'Matador de Aluguel 2'?

Estrelado por Gyllenhaal, o longa-metragem conta com a presença de Billy Magnussen, Daniela Melchior, Lukas Gage e Arturo Castro.

Após o dono de um bar em Florida Keys o encontrar dormindo em seu carro, Dalton se torna o segurança do bar e se vê envolvido em uma guerra entre bandidos e motociclistas e uma construtora determinada a construir um resort luxuoso para "riquinhos babacas".

"Matador de Aluguel" já está disponível no Amazon Prime. A continuação deve chegar ao serviço de streaming em 2027.

Ainda há ingressos para a CCXP 2026?

Os ingressos para a CCXP 2026 ainda estão disponíveis por meio do site da Mundo Ticket, porém o dia 5 de dezembro está esgotado. As entradas para os outros dias de evento estão no 3° lote e podem ser compradas nas modalidades Meia, Social e Inteira.

A meia-entrada está sendo vendida por R$ 214,29, e a social por R$ 258,93. Enquanto isso, os ingressos na modalidade Inteira podem ser adquiridos por R$ 428,57.

Quando acontece a CCXP 2026 e quais são os horários?

A programação oficial da CCXP começa na quinta-feira, 3 de dezembro, e vai até domingo, 6.

Na quinta e na sexta-feira, o evento funciona das 12h às 21h. Já no fim de semana, o horário será estendido das 11h às 21h.

Na quarta-feira, 2, antes da abertura dos portões para o público geral, também acontece a tradicional Spoiler Night. Para participar, é necessário ter um ingresso nas seguintes modalidades: Epic Pass, Unlock e Coringa. O evento ocorre das 18h às 21h.