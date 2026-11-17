CCXP26: Gyllenhaal é confirmado em painel sobre 'Matador de Aluguel' (Getty Images)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11h35.
A CCXP26 é um grande evento de quadrinhos e cultura pop que acontece em São Paulo de 3 a 6 de dezembro de 2026. O ator Jake Gyllenhaal participará de um painel sobre o filme "Matador de Aluguel 2" em 5 de dezembro. O evento conta com diferentes opções de ingressos e horários variados durante a semana.
Jake Gyllenhaal está confirmado na CCXP 2026 e participa de um painel sobre "Matador de Aluguel 2" em 5 de dezembro. O ator vem ao Brasil com a Amazon Prime.
O remake de "Matador de Aluguel" é um dos grandes sucessos do estúdio e se tornou o maior filme original do streaming, com mais de 50 milhões de visualizações acumuladas em apenas duas semanas.
Estrelado por Gyllenhaal, o longa-metragem conta com a presença de Billy Magnussen, Daniela Melchior, Lukas Gage e Arturo Castro.
Após o dono de um bar em Florida Keys o encontrar dormindo em seu carro, Dalton se torna o segurança do bar e se vê envolvido em uma guerra entre bandidos e motociclistas e uma construtora determinada a construir um resort luxuoso para "riquinhos babacas".
"Matador de Aluguel" já está disponível no Amazon Prime. A continuação deve chegar ao serviço de streaming em 2027.
Os ingressos para a CCXP 2026 ainda estão disponíveis por meio do site da Mundo Ticket, porém o dia 5 de dezembro está esgotado. As entradas para os outros dias de evento estão no 3° lote e podem ser compradas nas modalidades Meia, Social e Inteira.
A meia-entrada está sendo vendida por R$ 214,29, e a social por R$ 258,93. Enquanto isso, os ingressos na modalidade Inteira podem ser adquiridos por R$ 428,57.
A programação oficial da CCXP começa na quinta-feira, 3 de dezembro, e vai até domingo, 6.
Na quinta e na sexta-feira, o evento funciona das 12h às 21h. Já no fim de semana, o horário será estendido das 11h às 21h.
Na quarta-feira, 2, antes da abertura dos portões para o público geral, também acontece a tradicional Spoiler Night. Para participar, é necessário ter um ingresso nas seguintes modalidades: Epic Pass, Unlock e Coringa. O evento ocorre das 18h às 21h.
Jake Gyllenhaal participará de um painel sobre "Matador de Aluguel 2" em 5 de dezembro. O ator virá ao Brasil com a Amazon Prime.
"Matador de Aluguel 2" deve chegar ao Amazon Prime em 2027. O primeiro filme já está disponível no serviço.
Não há mais ingressos disponíveis para 5 de dezembro, dia do painel de Jake Gyllenhaal. As entradas para os outros dias estão disponíveis no site da Mundo Ticket.
No terceiro lote, a meia-entrada custa R$ 214,29, o ingresso social custa R$ 258,93 e a inteira custa R$ 428,57. Os ingressos para 5 de dezembro estão esgotados.
A programação oficial da CCXP 2026 ocorre de 3 a 6 de dezembro. Na quinta e na sexta-feira, o evento funciona das 12h às 21h; no sábado e no domingo, das 11h às 21h.
A Spoiler Night é destinada a pessoas com ingressos Epic Pass, Unlock ou Coringa. O evento acontece na quarta-feira, 2 de dezembro, das 18h às 21h.
Glossário
O que é CCXP?
A CCXP é uma grande convenção anual de quadrinhos e cultura pop que ocorre em São Paulo, reunindo fãs, criadores e estrelas de filmes e séries.