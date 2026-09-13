Tom Holland supera Zoe Saldaña e se torna o ator mais lucrativo do mundo

Tom Holland superou Zoe Saldaña e se tornou o ator com a maior bilheteria acumulada da história do cinema, com um total estimado em US$ 15,5 bilhões ao longo da carreira.

O feito, alcançado aos apenas 30 anos de idade, faz do britânico o astro mais jovem a liderar esse ranking, tradicionalmente dominado por atores com décadas de trajetória. Holland estreou nas telonas aos 16 anos, no filme "O Impossível".

Como Holland assumiu a liderança

A ascensão de Holland ao primeiro lugar foi impulsionada especialmente por dois lançamentos de 2026: "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia", de Christopher Nolan, no qual vive Telêmaco, filho do herói grego.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" está a apenas US$ 7,89 milhões de se tornar a maior bilheteria da história nos Estados Unidos, enquanto "A Odisseia" já se consolidou como o filme de maior bilheteria de todos os tempos da Universal Pictures, com US$ 1,684 bilhão arrecadados globalmente.

Além dos dois lançamentos deste ano, os demais filmes solo do Homem-Aranha e as produções da Marvel com participação de Holland em elencos coletivos também contribuíram para o total acumulado pelo ator.

Disputa recente pelo topo do ranking

O posto havia sido ocupado por Zoe Saldaña no início deste ano, quando o sucesso de bilheteria do mais recente filme da franquia "Avatar: Fogo e Cinzas" a ajudou a ultrapassar Scarlett Johansson, com uma arrecadação mundial acumulada de cerca de US$ 15,46 bilhões, contra US$ 15,4 bilhões da rival.

O reinado de Saldaña, no entanto, durou pouco meses antes de ser superado por Holland.