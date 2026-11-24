A Netflix anunciou a compra do histórico Radford Studio Center, em Los Angeles, por US$ 380 milhões (R$ 2,2 bilhões na cotação atual), reforçando sua estratégia de ampliar a infraestrutura própria de produção em um momento de transformação da indústria do entretenimento.

Segundo a Bloomberg, a compra ocorre após o complexo passar por um processo de execução hipotecária. Pouco antes do anúncio da plataforma de streaming, o imóvel não recebeu ofertas em um leilão realizado na Califórnia. A expectativa é que a transação seja concluída ainda nesta terça-feira.

Segundo a empresa, o Radford continuará operando como estúdio de produção e as gravações atualmente em andamento não serão interrompidas.

Estúdio reúne quase um século de história

Inaugurado em 1928, durante os últimos anos da era do cinema mudo, o Radford Studio Center se tornou um dos endereços mais emblemáticos da produção audiovisual americana.

Ao longo de quase um século, o complexo recebeu gravações de séries como "Seinfeld", "Gunsmoke", "A Ilha dos Birutas" (Gilligan's Island) e "The Mary Tyler Moore Show", entre outras produções de destaque da televisão norte-americana.

A Netflix afirmou que a aquisição permitirá preservar esse legado histórico ao mesmo tempo em que fortalece sua presença em Los Angeles e na Califórnia, principal polo de produção audiovisual dos Estados Unidos.

Aquisição acontece após crise financeira da antiga proprietária

O imóvel pertencia à Hackman Capital Partners, que havia adquirido o complexo de aproximadamente 22 hectares em 2021 por US$ 1,85 bilhão.

Segundo a Bloomberg, a empresa deixou de honrar uma hipoteca de US$ 1,1 bilhão e não conseguiu refinanciar a dívida. Em comunicado, a gestora atribuiu a situação a desafios macroeconômicos que impactaram profundamente a indústria do entretenimento.

Apesar da perda do ativo, a empresa declarou que vê com bons olhos a continuidade das operações do estúdio sob nova administração.

Hollywood enfrenta desaceleração

A compra acontece em meio a um período de dificuldades para a indústria audiovisual de Los Angeles.

Segundo dados do Departamento de Oportunidades Econômicas do Condado de Los Angeles, o emprego nos setores de cinema e televisão na região caiu 36% em comparação com 2022.

A recuperação após as greves simultâneas de roteiristas e atores não ocorreu na velocidade esperada. Além disso, o número de dias de filmagem na cidade recuou quase 5% no trimestre mais recente, de acordo com a FilmLA, organização responsável pela emissão de licenças para produções audiovisuais.

O cenário também tem pressionado proprietários de estúdios. Diversos ativos ligados à Hackman Capital enfrentam processos de venda ou execução de dívidas, incluindo o Manhattan Beach Studios, o Television City, em Los Angeles, e o Kaufman Astoria Studios, em Nova York.

Netflix aposta em estrutura própria

A operação também reflete uma tendência crescente entre grandes grupos de mídia de controlar uma parcela maior de sua produção.

Recentemente, o CEO da Skydance, David Ellison, informou ao mercado que pretende gerar economias anuais de US$ 6 bilhões após a aquisição da Warner Bros. Discovery, parte delas obtidas pela utilização de estruturas próprias de produção em vez do aluguel de espaços de terceiros.

Nesse contexto, a aquisição do Radford fortalece a posição da Netflix em um mercado que busca reduzir custos e ganhar eficiência operacional, segundo a Bloomberg.

A empresa informou ainda que continuará mantendo sua presença no distrito de Hollywood. Atualmente, a plataforma tem contratos de locação válidos até 2031 para mais de 65 mil metros quadrados de escritórios e estúdios de gravação na região.