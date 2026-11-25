A corretora de criptomoedas Binance recebeu autorização do Banco Central (BC) para operar no mercado de câmbio brasileiro. A licença permite que a empresa amplie em até cinco vezes o limite operacional de transferências internacionais de ativos virtuais para usuários locais, passando de US$ 100 mil para US$ 500 mil.

Segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (24), a autorização foi concedida à Binance Brasil Corretora, antiga Sim;paul. É a primeira licença desse tipo obtida por uma plataforma criptonativa no país.

A medida representa mais um passo no processo de localização das operações da Binance no Brasil e pode facilitar o acesso de investidores institucionais a serviços envolvendo ativos digitais e transferências internacionais.

"Essa é a terceira autorização concedida à nossa entidade local, e a utilizaremos brevemente para aumentar os limites de transferência internacional de nossos usuários, o que é particularmente importante para investidores institucionais", afirmou em nota Thiago Sarandy, diretor-geral da Binance Brasil.

A autorização se soma a outras duas licenças já obtidas pela empresa no país: uma para atuar como corretora de valores e outra como emissora de moeda eletrônica.

Binance aguarda licença para operar como prestadora de serviços de ativos virtuais

Apesar da nova autorização, a Binance ainda aguarda uma decisão do Banco Central sobre seu pedido para atuar no Brasil como prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV).

O pedido foi apresentado por meio da BBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais, entidade integrante do grupo Binance que atualmente concentra as operações de ativos virtuais da companhia no país.

Em outubro, a exchange anunciou que havia realizado adequações em seu fluxo operacional para atender às regulamentações do Banco Central. Desde então, todos os usuários passaram a ter uma conta de pagamento individualizada na Binance Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, por meio da qual são conduzidas as operações em reais.

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