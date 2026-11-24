GTA 6 arrecadou mais de US$ 3,79 bilhões, equivalentes a R$ 22,5 bilhões, nas primeiras 24 horas (Simon Ackerman/Simon Ackerman/Getty Images)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 19h12.
O lançamento do GTA 6 bateu recordes históricos no PlayStation, com mais de 39 milhões de jogadores únicos nas primeiras semanas. O jogo arrecadou mais de US$ 3,79 bilhões em 24 horas, superando até o filme "Vingadores: Ultimato". A Take-Two, dona da Rockstar Games, já vendeu quase 45 milhões de cópias nos primeiros quatro dias.
Menos de uma semana após chegar às lojas, o GTA 6 ("Grand Theft Auto VI") já registra números históricos. Segundo a Sony, o jogo teve o maior lançamento da história do PlayStation, com mais de 39 milhões de jogadores únicos desde a estreia.
Segundo a empresa japonesa, que já vendeu quase 100 milhões de PlayStation 5 no mundo, o título também fez o maior número de jogadores simultâneos já registrado em um produto da plataforma.
A marca superou os recordes anteriores de games multiplayer, gratuitos e de campanha solo.
A história acompanha Jason e Lucia, um casal que tenta sobreviver e abrir caminho em "Vice City", uma versão da cidade de Miami.
Lançado 13 anos depois de GTA V, o game chama atenção pelo realismo, especialmente na modelagem e na animação dos personagens, além do cenário bastante detalhado.
Os números financeiros reforçam o tamanho do fenômeno. A Take-Two, dona da Rockstar Games, informou que o jogo arrecadou mais de US$ 3,79 bilhões (R$ 22,5 bilhões) em apenas 24 horas.
O valor supera a bilheteria acumulada de "Vingadores: Ultimato", a maior da história em valores nominais, com quase US$ 2,9 bilhões (R$ 17,2 bilhões) no mundo todo.
A consultoria Alinea Analytics estima que, nos quatro primeiros dias, foram vendidas quase 45 milhões de cópias, o que rendeu mais de US$ 4 bilhões (R$ 24 bilhões).
O resultado já era previsto pelas pré-vendas. A Take-Two informou, na sexta-feira, que elas chegaram a 32,5 milhões de unidades, pulverizando o recorde que pertencia a GTA V, de 2013.
GTA 6 teve mais de 39 milhões de jogadores únicos no PlayStation desde a estreia, segundo a Sony. A empresa afirma que o jogo também registrou o maior número de jogadores simultâneos em um produto da plataforma.
GTA 6 arrecadou mais de US$ 3,79 bilhões, equivalentes a R$ 22,5 bilhões, nas primeiras 24 horas, segundo a Take-Two, dona da Rockstar Games.
A consultoria Alinea Analytics estima que GTA 6 vendeu quase 45 milhões de cópias nos quatro primeiros dias, com receita superior a US$ 4 bilhões, ou R$ 24 bilhões.
As pré-vendas de GTA 6 chegaram a 32,5 milhões de unidades, segundo a Take-Two. O número superou o recorde anterior de GTA V, lançado em 2013.
GTA 6 acompanha Jason e Lucia, um casal que tenta sobreviver e abrir caminho em Vice City, uma versão da cidade de Miami.