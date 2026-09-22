CCXP26: Billy Boyd, ator de 'Senhor dos Anéis', vem para o Brasil

Os hobbits têm uma reunião marcada no Brasil. Billy Boyd, intérprete de Pippin, foi confirmado na CCXP 2026 por meio de um post nas redes sociais desta terça-feira, 22.

Ao lado de Boyd, estarão Elijah Wood, que interpreta Frodo, e Dominic Monaghan, responsável por interpretar Merry na adaptação. O trio chega ao Brasil para participar da comemoração de 25 anos de A Sociedade do Anel (2001), a Fellowship Forever.

Quando será a comemoração de 'A Sociedade do Anel' na CCXP?

Boyd, assim como seus companheiros, estará na CCXP para a comemoração de 25 anos nos dias 3 e 4 de dezembro. Durante sua passagem pelo Brasil, o ator participará de sessões de fotos e autógrafos com os fãs, além de um painel dedicado ao filme da saga de Tolkien.

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Sean Astin virá ao Brasil?

Com a confirmação da aparição de três dos quatro protagonistas do longa-metragem na CCXP26, o público espera ansiosamente para saber se Sean Astin, intérprete de Samwise, também virá ao Brasil para completar o grupo de hobbits.

Quando é a CCXP?

A 13ª edição da CCXP será realizada entre os dias 3 e 6 de dezembro na São Paulo Expo. Os ingressos ainda estão disponíveis, variando entre R$ 190 e R$ 2.450, a depender da modalidade de entrada escolhida pelo fã.