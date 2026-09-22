CCXP26: Billy Boyd, ator de 'Senhor dos Anéis', vem para o Brasil

CCXP26: evento recebe parte do elenco principal de "Senhor dos Anéis" (Reprodução/IMDB)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13h08.
Os hobbits têm uma reunião marcada no Brasil. Billy Boyd, intérprete de Pippin, foi confirmado na CCXP 2026 por meio de um post nas redes sociais desta terça-feira, 22.
Ao lado de Boyd, estarão Elijah Wood, que interpreta Frodo, e Dominic Monaghan, responsável por interpretar Merry na adaptação. O trio chega ao Brasil para participar da comemoração de 25 anos de A Sociedade do Anel (2001), a Fellowship Forever.
Boyd, assim como seus companheiros, estará na CCXP para a comemoração de 25 anos nos dias 3 e 4 de dezembro. Durante sua passagem pelo Brasil, o ator participará de sessões de fotos e autógrafos com os fãs, além de um painel dedicado ao filme da saga de Tolkien.
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Com a confirmação da aparição de três dos quatro protagonistas do longa-metragem na CCXP26, o público espera ansiosamente para saber se Sean Astin, intérprete de Samwise, também virá ao Brasil para completar o grupo de hobbits.
A 13ª edição da CCXP será realizada entre os dias 3 e 6 de dezembro na São Paulo Expo. Os ingressos ainda estão disponíveis, variando entre R$ 190 e R$ 2.450, a depender da modalidade de entrada escolhida pelo fã.