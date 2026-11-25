O colete puffer, uniforme informal da Faria Lima, pode ganhar concorrência no próximo inverno. No Hemisfério Norte, a temporada fria de 2026 trouxe de volta o opera coat, casaco de gola e punhos felpudos criado no fim do século 19 para cobrir vestidos de gala a caminho do teatro. A peça já ocupa os principais tapetes vermelhos e vitrines da Europa e dos Estados Unidos.

A versão atual saiu do camarote: aparece curta ou longa, sobre minivestidos e calças jeans, no corpo de Jennifer Lawrence, Kate Moss e Kendall Jenner e nas araras de Zara, Free People e Marks & Spencer. Como as tendências de inverno europeias costumam desembarcar no Brasil uma estação depois, a peça tem tudo para aparecer por aqui em 2027.

Na semana passada, Lawrence escolheu um modelo da Dior com gola xale felpuda para a pré-estreia de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita. Jenner foi fotografada com uma versão maxi amarela sobre calças de alfaiataria amplas. Além das redes de varejo, marcas como Staud, Dôen e Next também incluíram o casaco nas coleções.

Jennifer Lawrence na pré-estreia de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" no Alice Tully Hall, em 16 de novembro de 2026, em Nova York | Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A londrina Rixo tem um dos exemplos de maior saída. O casaco da marca, com bordado floral e acabamento em pele sintética, usado por Lawrence e por Moss, esgotou mais de uma vez. Ao Guardian, a cofundadora e diretora criativa Orlagh McCloskey atribuiu o interesse à combinação de luxo e nostalgia.

O efeito Conner Ives

Parte do movimento remonta ao designer nova-iorquino Conner Ives, cujos robe coats de seda vintage já vestiram Moss, Zoë Kravitz e Sienna Miller. O desfile mais recente da marca abriu com uma versão dourada, bordada com flores de cerejeira, sobre jeans e camiseta. As peças de Ives custam mais de 6 mil libras.

Para Emily Chan, editora de sustentabilidade da Vogue britânica, o momento do opera coat reflete a virada em direção ao maximalismo e à procura por peças de impacto, em contraste com a estética discreta do quiet luxury, que dominou as últimas temporadas. April Ru Wan, que incluiu um modelo na coleção de estreia de sua marca, Ouch Studios, resume o apelo em dois atributos: diversão e calor.

Brechós, TikTok e o debate sobre sustentabilidade e apropriação

O casaco é figura comum em brechós e feiras londrinas, como Portobello Road e Camden. No site de revenda de luxo TheRealReal, as buscas por jaquetas e casacos com acabamento de pele subiram 33% em um ano, segundo informações do The Guardian.

Diante dos preços de grife, muitos consumidores partiram para a customização. No TikTok, usuários aplicam golas e punhos felpudos em quimonos vintage e em jaquetas Tang, peça tradicional chinesa de gola alta e botões de nó. A prática reacendeu a discussão sobre apropriação cultural. Chan, britânica de ascendência chinesa que já escreveu sobre o desconforto de ver a jaqueta Tang virar tendência, defende que o uso dessas peças venha acompanhado do conhecimento de sua história, já que a fronteira entre apreciação e apropriação é tênue.

Ru Wan descreveu, ao Guardian, uma relação ambígua com o fenômeno. Criada no Canadá, ela lembra o desdém que percebia nas pessoas ao descobrirem que era chinesa e diz que demorou para que as roupas tradicionais do país fossem vistas com admiração. Hoje, afirma sentir alegria ao ver essa cultura valorizada. “Nunca é tarde”, disse ao jornal.

A tendência também tem um custo ambiental. Chan, que mantém a newsletter That’s Sus, sobre sustentabilidade, vê com bons olhos o reaproveitamento de peças vintage, em vez da compra de cópias baratas que tendem ao descarte no fim do ciclo.

Ela lembra que a maior parte das peles sintéticas à venda é feita de fibras derivadas de combustíveis fósseis, que não se biodegradam e liberam microplásticos no ambiente. A recomendação da editora é aderir à moda apenas com uma peça que permaneça no armário por muitos anos.