(Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Estagiária da Homepage
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09h31.
Última atualização em 25 de novembro de 2026 às 09h34.
Governo federal projeta aumento de R$ 27 bi nas receitas para 2026, mas déficit também cresce para R$ 89 bi. A alta na receita vem principalmente de fatores pontuais como petróleo e devolução de precatórios, enquanto o déficit aumenta devido a gastos maiores, especialmente com créditos extraordinários fora do limite fiscal.
A receita do governo federal em 2026 deve ser R$ 27,7 bilhões maior do que o estimado no relatório anterior, puxada pelo petróleo e por uma devolução extraordinária de precatórios. Mesmo assim, o rombo nas contas públicas aumentou. O déficit primário projetado chegou a R$ 89,3 bilhões, contra R$ 80,9 bilhões antes.
Os dados constam do relatório do 5.º bimestre, divulgado na terça-feira, 24, pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). O documento é o primeiro divulgado pela pasta após a Câmara dos Deputados aprovar, na segunda-feira, 23, o pacote de ajuste fiscal e a lei ser sancionada.
Ele já aplica um dos efeitos da nova norma, em que até R$ 10,5 bilhões em subsídios ao diesel ficam fora da meta fiscal de 2026. Por isso, a contenção de gastos caiu de R$ 16,1 bilhões para R$ 12,6 bilhões.
A alta não veio da arrecadação de impostos. O petróleo (R$ 14,6 bilhões) e a devolução de precatórios cancelados (cerca de R$ 13,6 bilhões, em setembro) somam R$ 28,2 bilhões, mais do que todo o aumento.
Precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça, e o relatório classifica esse ingresso como arrecadação extraordinária, ou seja, pontual. Já os tributos administrados pela Receita Federal ficaram praticamente estáveis, com queda de R$ 0,7 bilhão, e a arrecadação da Previdência recuou R$ 8,9 bilhões.
|Item
|Variação (R$ bi)
|Petróleo (royalties, participação especial e venda de óleo da União)
|+14,6
|Devolução de precatórios cancelados (valor aproximado)
|+13,6
|Dividendos e participações
|+3,9
|Concessões e permissões (majoritariamente leilões do setor de petróleo)
|+3,4
|Outras receitas não administradas pela Receita Federal
|+1,9
|Tributos administrados pela Receita Federal
|-0,7
|Arrecadação líquida da Previdência
|-8,9
|Total
|+27,7
Fonte: MPO. Valores em relação à avaliação do 4º bimestre.
As receitas ligadas ao petróleo foram revistas de R$ 160,1 bilhões para R$ 174,7 bilhões (+9,1%). O relatório atribui a instabilidade das estimativas ao conflito envolvendo o Irã e a seus efeitos sobre a cotação internacional. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) passou a projetar o barril de Brent, referência internacional, a US$ 96,12, ante US$ 86,69 na avaliação anterior. A previsão de royalties e participação especial subiu R$ 9,7 bilhões.
A venda do óleo da União, a cargo da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) avançou R$ 4,9 bilhões, com mais barris a comercializar (de 101 milhões para 109,5 milhões) e preço maior.
Nem tudo fica com o governo federal. Os repasses a estados e municípios ligados à exploração de recursos naturais subiram R$ 7 bilhões. Por isso, a receita líquida avançou menos: R$ 18,4 bilhões, para R$ 2,605 trilhões.
A projeção de gastos cresceu R$ 26,7 bilhões, para R$ 2,694 trilhões, puxada pelos créditos extraordinários, que ficam fora do limite de despesas do arcabouço fiscal, mas pesam na meta.
Eles aumentaram R$ 32,9 bilhões para R$ 76,4 bilhões. O relatório prevê, entre outros itens, R$ 11,1 bilhões para a subvenção ao diesel e R$ 0,8 bilhão para biocombustíveis, além de R$ 7 bilhões reservados para medidas ligadas a combustíveis. Sem o aumento desses créditos, a despesa teria caído.
A projeção de benefícios previdenciários diminuiu R$ 6,6 bilhões, a de pessoal, R$ 2,3 bilhões, e a de subvenções e Proagro, R$ 2,5 bilhões.
|R$ bilhões
|4º bimestre
|5º bimestre
|Variação
|Receita líquida (após repasses a estados e municípios)
|2.586,8
|2.605,2
|+18,4
|Despesa primária
|2.667,7
|2.694,5
|+26,7
|Déficit primário
|80,9
|89,3
|+8,4
|Contenção de gastos (bloqueio + contingenciamento)
|16,1
|12,6
|-3,5
Fonte: MPO. O déficit primário é a diferença entre receitas e despesas, sem contar juros.
A meta de 2026 é um superávit de R$ 34,3 bilhões, mas o governo trabalha com o piso da margem de tolerância, que é zero. Além disso, algumas despesas não contam para a meta.
O bloqueio, aplicado quando as despesas ultrapassam o limite do arcabouço fiscal, caiu de R$ 2,4 bilhões para R$ 304 milhões, porque a projeção de gastos sujeitos ao limite diminuiu. Somado ao contingenciamento de R$ 12,3 bilhões, chega-se aos R$ 12,6 bilhões.
Sem a dedução de R$ 10,5 bilhões do diesel, o contingenciamento seria de cerca de R$ 22,8 bilhões, segundo cálculo feito com os dados do relatório. A folga maior vem, portanto, da nova regra, e não de uma melhora no resultado das contas, que piorou.
|Cálculo
|R$ bilhões
|Déficit primário projetado
|89,3
|(-) Precatórios
|53,5
|(-) Projetos estratégicos de defesa
|5,0
|(-) Despesas temporárias com saúde (Fundo Social)
|6,9
|(-) Ressarcimento de descontos indevidos do INSS
|1,0
|(-) Subvenção ao diesel (nova dedução)
|10,5
|Total de abatimentos
|77,0
|Resultado para fins da meta
|-12,3
|Contingenciamento necessário
|12,3
Fonte: MPO. A soma dos abatimentos pode diferir por arredondamento.
A Previdência foi o ponto fraco. A arrecadação líquida caiu para R$ 777,6 bilhões, por receita abaixo do previsto em setembro e outubro e por uma projeção menor para a massa salarial. O déficit do Regime Geral (INSS) chegou a R$ 335,3 bilhões, R$ 2,3 bilhões a mais que no bimestre anterior.
A despesa com benefícios foi revista para baixo em R$ 6,6 bilhões, mas R$ 4 bilhões disso vêm do cancelamento de verba reservada a precatórios e requisições de pequeno valor que não foi usada.
Na saúde, a previsão de despesa com média e alta complexidade (hospitais, ambulatórios e cirurgias do SUS) subiu R$ 6,4 bilhões, para R$ 93,5 bilhões no ano, para programas como Agora Tem Especialistas, Rede Alyne e prevenção e controle do câncer.
O cenário macroeconômico também piorou:
|Parâmetro
|LOA 2026
|4º bimestre
|5º bimestre
|PIB real (%)
|2,44
|2,02
|1,85
|IPCA acumulado (%)
|3,60
|4,92
|5,26
|Selic acumulada no ano (%)
|13,11
|14,22
|14,22
|Dólar médio (R$)
|5,76
|5,16
|5,19
|Petróleo (US$/barril)
|64,93
|87,70
|92,30
|Massa salarial nominal (%)
|10,51
|9,82
|8,48
Fonte: MPO (grade de parâmetros da Secretaria de Política Econômica).
O MPO ressalva que outros efeitos do pacote fiscal em 2026 não foram incluídos nas contas porque estão sob consulta jurídica.
Glossário
O que é Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO)?
Órgão responsável pela elaboração e acompanhamento das políticas econômicas e fiscais do governo federal, incluindo a publicação de relatórios sobre receitas e despesas.
O que é Câmara dos Deputados?
Câmara legislativa federal responsável por aprovar leis, incluindo pacotes de ajuste fiscal e normas que impactam as finanças públicas.
O que é Receita Federal?
Órgão responsável pela administração tributária federal, arrecadando impostos e tributos no país.
O que é Agência Nacional do Petróleo (ANP)?
Entidade reguladora do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil, responsável por projetos e políticas setoriais.
O que significa arcabouço fiscal?
Conjunto de regras e limites que regem as despesas e a gestão financeira do governo, incluindo bloqueios e contingenciamentos quando os gastos ultrapassam os limites estabelecidos.