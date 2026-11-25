A receita do governo federal em 2026 deve ser R$ 27,7 bilhões maior do que o estimado no relatório anterior, puxada pelo petróleo e por uma devolução extraordinária de precatórios. Mesmo assim, o rombo nas contas públicas aumentou. O déficit primário projetado chegou a R$ 89,3 bilhões, contra R$ 80,9 bilhões antes.

Os dados constam do relatório do 5.º bimestre, divulgado na terça-feira, 24, pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). O documento é o primeiro divulgado pela pasta após a Câmara dos Deputados aprovar, na segunda-feira, 23, o pacote de ajuste fiscal e a lei ser sancionada.

Ele já aplica um dos efeitos da nova norma, em que até R$ 10,5 bilhões em subsídios ao diesel ficam fora da meta fiscal de 2026. Por isso, a contenção de gastos caiu de R$ 16,1 bilhões para R$ 12,6 bilhões.

Alta de R$ 27,7 bilhões na receita é atrelada a fatores não recorrentes

A alta não veio da arrecadação de impostos. O petróleo (R$ 14,6 bilhões) e a devolução de precatórios cancelados (cerca de R$ 13,6 bilhões, em setembro) somam R$ 28,2 bilhões, mais do que todo o aumento.

Precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça, e o relatório classifica esse ingresso como arrecadação extraordinária, ou seja, pontual. Já os tributos administrados pela Receita Federal ficaram praticamente estáveis, com queda de R$ 0,7 bilhão, e a arrecadação da Previdência recuou R$ 8,9 bilhões.

Item Variação (R$ bi) Petróleo (royalties, participação especial e venda de óleo da União) +14,6 Devolução de precatórios cancelados (valor aproximado) +13,6 Dividendos e participações +3,9 Concessões e permissões (majoritariamente leilões do setor de petróleo) +3,4 Outras receitas não administradas pela Receita Federal +1,9 Tributos administrados pela Receita Federal -0,7 Arrecadação líquida da Previdência -8,9 Total +27,7

Fonte: MPO. Valores em relação à avaliação do 4º bimestre.

As receitas ligadas ao petróleo foram revistas de R$ 160,1 bilhões para R$ 174,7 bilhões (+9,1%). O relatório atribui a instabilidade das estimativas ao conflito envolvendo o Irã e a seus efeitos sobre a cotação internacional. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) passou a projetar o barril de Brent, referência internacional, a US$ 96,12, ante US$ 86,69 na avaliação anterior. A previsão de royalties e participação especial subiu R$ 9,7 bilhões.

A venda do óleo da União, a cargo da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) avançou R$ 4,9 bilhões, com mais barris a comercializar (de 101 milhões para 109,5 milhões) e preço maior.

Nem tudo fica com o governo federal. Os repasses a estados e municípios ligados à exploração de recursos naturais subiram R$ 7 bilhões. Por isso, a receita líquida avançou menos: R$ 18,4 bilhões, para R$ 2,605 trilhões.

Déficit aumenta, apesar da receita maior

A projeção de gastos cresceu R$ 26,7 bilhões, para R$ 2,694 trilhões, puxada pelos créditos extraordinários, que ficam fora do limite de despesas do arcabouço fiscal, mas pesam na meta.

Eles aumentaram R$ 32,9 bilhões para R$ 76,4 bilhões. O relatório prevê, entre outros itens, R$ 11,1 bilhões para a subvenção ao diesel e R$ 0,8 bilhão para biocombustíveis, além de R$ 7 bilhões reservados para medidas ligadas a combustíveis. Sem o aumento desses créditos, a despesa teria caído.

A projeção de benefícios previdenciários diminuiu R$ 6,6 bilhões, a de pessoal, R$ 2,3 bilhões, e a de subvenções e Proagro, R$ 2,5 bilhões.

R$ bilhões 4º bimestre 5º bimestre Variação Receita líquida (após repasses a estados e municípios) 2.586,8 2.605,2 +18,4 Despesa primária 2.667,7 2.694,5 +26,7 Déficit primário 80,9 89,3 +8,4 Contenção de gastos (bloqueio + contingenciamento) 16,1 12,6 -3,5

Fonte: MPO. O déficit primário é a diferença entre receitas e despesas, sem contar juros.

Mesmo com déficit de R$ 89,3 bi contenção cai para R$ 12,6 bi

A meta de 2026 é um superávit de R$ 34,3 bilhões, mas o governo trabalha com o piso da margem de tolerância, que é zero. Além disso, algumas despesas não contam para a meta.

O bloqueio, aplicado quando as despesas ultrapassam o limite do arcabouço fiscal, caiu de R$ 2,4 bilhões para R$ 304 milhões, porque a projeção de gastos sujeitos ao limite diminuiu. Somado ao contingenciamento de R$ 12,3 bilhões, chega-se aos R$ 12,6 bilhões.

Sem a dedução de R$ 10,5 bilhões do diesel, o contingenciamento seria de cerca de R$ 22,8 bilhões, segundo cálculo feito com os dados do relatório. A folga maior vem, portanto, da nova regra, e não de uma melhora no resultado das contas, que piorou.

Cálculo R$ bilhões Déficit primário projetado 89,3 (-) Precatórios 53,5 (-) Projetos estratégicos de defesa 5,0 (-) Despesas temporárias com saúde (Fundo Social) 6,9 (-) Ressarcimento de descontos indevidos do INSS 1,0 (-) Subvenção ao diesel (nova dedução) 10,5 Total de abatimentos 77,0 Resultado para fins da meta -12,3 Contingenciamento necessário 12,3

Fonte: MPO. A soma dos abatimentos pode diferir por arredondamento.

Previdência, saúde e cenário econômico

A Previdência foi o ponto fraco. A arrecadação líquida caiu para R$ 777,6 bilhões, por receita abaixo do previsto em setembro e outubro e por uma projeção menor para a massa salarial. O déficit do Regime Geral (INSS) chegou a R$ 335,3 bilhões, R$ 2,3 bilhões a mais que no bimestre anterior.

A despesa com benefícios foi revista para baixo em R$ 6,6 bilhões, mas R$ 4 bilhões disso vêm do cancelamento de verba reservada a precatórios e requisições de pequeno valor que não foi usada.

Na saúde, a previsão de despesa com média e alta complexidade (hospitais, ambulatórios e cirurgias do SUS) subiu R$ 6,4 bilhões, para R$ 93,5 bilhões no ano, para programas como Agora Tem Especialistas, Rede Alyne e prevenção e controle do câncer.

O cenário macroeconômico também piorou:

Parâmetro LOA 2026 4º bimestre 5º bimestre PIB real (%) 2,44 2,02 1,85 IPCA acumulado (%) 3,60 4,92 5,26 Selic acumulada no ano (%) 13,11 14,22 14,22 Dólar médio (R$) 5,76 5,16 5,19 Petróleo (US$/barril) 64,93 87,70 92,30 Massa salarial nominal (%) 10,51 9,82 8,48

Fonte: MPO (grade de parâmetros da Secretaria de Política Econômica).

O MPO ressalva que outros efeitos do pacote fiscal em 2026 não foram incluídos nas contas porque estão sob consulta jurídica.