"Vingadores: Doutor Destino": filme estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026 (Rich Fury/Getty Images)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20h39.
Última atualização em 24 de novembro de 2026 às 20h52.
A Marvel Studios prepara uma homenagem póstima a Patrick Stewart em "Vingadores: Doutor Destino", com o ator reprisando seu papel icônico do Professor Xavier. O filme reúne um elenco recorde de heróis e vilões dos universos da Marvel, da Fox e da Disney, com estreia marcada para dezembro de 2026 no Brasil.
Patrick Stewart, que morreu em outubro deste ano, aparecerá pela última vez nas telas em "Vingadores: Doutor Destino". Em entrevista à Entertainment Weekly, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, sinalizou que o filme deve prestar tributo ao ator.
Stewart reprisa o Professor Xavier, personagem que, segundo Feige, funciona como uma espécie de bússola moral da trama.
"De muitas maneiras, Xavier é a consciência no filme. Ele tem uma cena adorável com Ian McKellen, que é seu melhor amigo, no filme. É uma cena muito emocional sobre perdão e acho que muito ressonante após sua partida", disse.
A presença de Stewart foi uma das grandes surpresas reveladas durante a live de anúncio do elenco. Além dele, voltam os mutantes da antiga Fox: Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Alan Cumming (Noturno), Kelsey Grammer (Fera) e Rebecca Romijn (Mística).
Channing Tatum, apresentado como Gambit em "Deadpool & Wolverine", também integra o grupo.
O quinto filme dos Vingadores terá Robert Downey Jr., o eterno Homem de Ferro, no papel do vilão Doutor Destino. A direção é dos irmãos Anthony e Joe Russo, de "Ultimato", e o roteiro leva a assinatura de Michael Waldron, de "Loki", e Stephen McFeely, também de "Ultimato".
A produção reúne uma das maiores constelações de astros já vistas no universo Marvel. Entre os que retornam dos filmes anteriores dos Vingadores estão Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M'Baku) e Letitia Wright (Shuri/Pantera Negra).
Dos personagens introduzidos nas fases 4 e 5, entram Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (Falcão) e Tenoch Huerta (Namor). O novo Quarteto Fantástico também está presente, com Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.
Quase todo o elenco de "Thunderbolts*" completa a lista: Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Hanah John-Kamen e Lewis Pullman.
Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme reúne heróis de três universos em uma história centrada na ameaça do Doutor Destino. O elenco inclui Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Pedro Pascal e Patrick Stewart.
O longa estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026, com sessões de pré-estreia a partir de 16 de dezembro de 2026.
"Vingadores: Doutor Destino" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026, com sessões de pré-estreia a partir de 16 de dezembro.
Patrick Stewart reprisa o Professor Xavier em "Vingadores: Doutor Destino". Segundo Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, Xavier funciona como a consciência do filme.
Kevin Feige sinalizou que o filme deve prestar tributo a Patrick Stewart. Em entrevista à Entertainment Weekly, Feige destacou uma cena emocionante sobre perdão entre Stewart e Ian McKellen, que interpreta Magneto.
Além de Patrick Stewart e Ian McKellen, retornam James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera e Rebecca Romijn como Mística.
Robert Downey Jr. interpreta o vilão Doutor Destino em "Vingadores: Doutor Destino". O ator também interpretou o Homem de Ferro.
Anthony e Joe Russo dirigem "Vingadores: Doutor Destino". O roteiro é de Michael Waldron e Stephen McFeely.