Patrick Stewart, que morreu em outubro deste ano, aparecerá pela última vez nas telas em "Vingadores: Doutor Destino". Em entrevista à Entertainment Weekly, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, sinalizou que o filme deve prestar tributo ao ator.

Stewart reprisa o Professor Xavier, personagem que, segundo Feige, funciona como uma espécie de bússola moral da trama.

"De muitas maneiras, Xavier é a consciência no filme. Ele tem uma cena adorável com Ian McKellen, que é seu melhor amigo, no filme. É uma cena muito emocional sobre perdão e acho que muito ressonante após sua partida", disse.

Retorno dos X-Men clássicos

A presença de Stewart foi uma das grandes surpresas reveladas durante a live de anúncio do elenco. Além dele, voltam os mutantes da antiga Fox: Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Alan Cumming (Noturno), Kelsey Grammer (Fera) e Rebecca Romijn (Mística).

Channing Tatum, apresentado como Gambit em "Deadpool & Wolverine", também integra o grupo.

Elenco

O quinto filme dos Vingadores terá Robert Downey Jr., o eterno Homem de Ferro, no papel do vilão Doutor Destino. A direção é dos irmãos Anthony e Joe Russo, de "Ultimato", e o roteiro leva a assinatura de Michael Waldron, de "Loki", e Stephen McFeely, também de "Ultimato".

A produção reúne uma das maiores constelações de astros já vistas no universo Marvel. Entre os que retornam dos filmes anteriores dos Vingadores estão Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M'Baku) e Letitia Wright (Shuri/Pantera Negra).

Dos personagens introduzidos nas fases 4 e 5, entram Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (Falcão) e Tenoch Huerta (Namor). O novo Quarteto Fantástico também está presente, com Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.

Quase todo o elenco de "Thunderbolts*" completa a lista: Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Hanah John-Kamen e Lewis Pullman.

Quando estreia "Vingadores: Doutor Destino"?

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme reúne heróis de três universos em uma história centrada na ameaça do Doutor Destino. O elenco inclui Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Pedro Pascal e Patrick Stewart.

O longa estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026, com sessões de pré-estreia a partir de 16 de dezembro de 2026.

Assista ao trailer: